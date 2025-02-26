На Київщині дрон влучив у дім хірурга і журналістки. Загибель жінки вже підтвердили колеги

Російський дрон влучив у будинок Тетяни Кулик у Бучанському районі

У ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу університету та «Укрінформ».

«Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби. За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії та експертиза. Інформацію про результати розслідування повідомлять згодом. Колеги Павла Іванчова пишуть, що його загибель – це «жахлива втрата вітчизняної хірургії».

Іванчов Павло Васильович – український вчений з напряму хірургії пухлинного походження фото: Kostiantyn Kopchak/Facebook

Іванчов Павло Васильович – український вчений з напряму хірургії пухлинного походження, управління та організації медичних закладів України, досвідчений педагог, керівник клінічної бази та відповідальний за лікувальну роботу відділення хірургії № 3 КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги». Співавтор близько 200 наукових праць, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 Патента України на винахід, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, одного підручника, одного наукового посібника та монографії.

Дружина Павла Іванчова була журналісткою та працювала в «Укрінформі». Тетяна Кулик була авторкою і ведучою проєкту «Нація непереможних», виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Тетяна Кулик була журналісткою та працювала в «Укрінформі» фото: Тетяна Кулик/Facebook

Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою «Центрального каналу» (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Тетяна Кулик була відомою журналісткою фото: Тетяна Кулик/Facebook

Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО «Хрещатик, 26» – філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України «Київська регіональна дирекція».

За мить до ефіру фото: Тетяна Кулик/Facebook

Тетяна Кравчук з першим президентом України Леонідом Кравчуком фото: Тетяна Кулик/Facebook

«Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання», – зазначив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.

Нагадаємо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

До слова, у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.