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«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним
У мережі головний убір Собчак назвали шапкою-пиріжком, та акцентували, що такі носили у Радянському Союзі члени політбюро.
фото: російські медіа

Раніше мережею завірусилося відео обіймів та поцілунків Путіна та Собчак

Так звана російська опозиціонерка, журналістка Ксенія Собчак для участі у памʼятному заході, присвяченому її батькові, меру Санкт-Петербурга Анатолію Собчаку, підібрала образ, який розсмішив соціальні мережі. Користувачі звернули особливу увагу на шапку Собчак.

Так, у мережі такий головний убір назвали шапкою-пиріжком, та акцентували, що такі носили у Радянському Союзі члени політбюро.

«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним фото 1
скриншот: Facebook
«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним фото 2
скриншот: Facebook
«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним фото 3
фото: facebook.com/victor.bened.3

Також користувачі підмітили той факт, як тепло диктатор РФ спілкувався із сином Ксенії Собчак. Камери зловили момент їхніх обіймів, у той час, як Собчак з посмішкою споглядала за цим.

«Шапка, як у членів політбюро». Соцмережа висміяла образ Собчак під час зустрічі з Путіним фото 4
скриншот: Facebook

Раніше на концерті памʼяті колишнього мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака російський диктатор Володимир Путін обійняв та поцілував його доньку, журналістку Ксенію Собчак. Це стало відомо з відео, яке опублікували російські медіа.

Цей момент привернув увагу мережі, оскільки Ксенія Собчак багато років позиціонувала себе як опозиційна журналістка: висвітлювала протести, брала інтерв’ю у представників опозиції РФ, зокрема у Олексія Навального. Однак багато аналітиків сумнівалися в її позиції.

Раніше «Главком» писав, телеведуча і блогерка Ксенія Собчак у 2022 році покинула територію РФ. Їй оголошено підозру у справі про здирництво в особливо великому розмірі у держкорпорації «Ростех», за що їй загрожує до 15 років колонії. 

Згодом Собчак жалілася, що злостивці поширювали про неї небилиці щодо підозри у справі про здирництво. «У мене тільки одне питання до всіх поважних і рукостислих, хто з такою насолодою зараз бере участь у цькуванні мене і моєї команди: а чим ви, панове, відрізняєтеся від тих, кого ненавидите? Може бути, нічим?» – написала Собчак. 

Пропагандист Соловйов навіть вимагав повністю вигнати Собчак з Росії та назвав її «мерзотою».

Згодом вже у 2023 році Собчак, яка вважає себе лібералкою, публічно підтримала президента країни-терористки Володимира Путіна на тлі повстання ПВК «Вагнер». На сторінці Telegram-каналу Вrief йдеться про те, що Собчак назвала «путч» Пригожина і Ко «поганим кроком», яким може скористатися Україна.

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Теги: путін Україна Ксенія Собчак Telegram соціальні мережі диктатор відео телеведуча

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