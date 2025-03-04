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Хореограф і військовий Дмитро Дікусар одягнув «костюм» для президента США (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дмитро Дікусар на початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ
фото: Дмитро Дікусар/Facebook

Український хореограф тонко потролив тих, для кого костюм має велике значення

Відомий український танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабної війни РФ проти України встав на захист країни, відреагував на сварку, яка розгорілася під час візиту президента України Володимира Зеленського до США. На зустрічі в Овальному кабінеті президентові України дорікнули, що він приїхав на зустріч не у костюмі. Так, хореограф, який у цивільному житті демонстрував гарний смак і вміння бездоганно носити класичний одяг, а зараз через війну змушений носити «бронік», опублікував власне фото у військовій формі, на якому домалював комірець білої сорочки, чорну краватку та силует піджака. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку хореографа у Facebook

«Вони думають, що у нас костюмів немає…», – додав під фотографією Дікусар.

Дмитро Дікусар відреагував на скандал із костюмом Зеленського
Дмитро Дікусар відреагував на скандал із костюмом Зеленського
фото: Дмитро Дікусар/Facebook

Дмитро Дікусар продовжує боронити Україну у лавах ЗСУ. На ньому можна помітити військову куртку, бронежилет, шеврони та захисні окуляри. У лютому 2022 року хореограф пройшов ВЛК, після чого його було зараховано до лав Збройних сил України. 

Нагадаємо, питання про одяг Зеленського під час візиту президента України до США озвучив Браян Гленн, головний кореспондент в Білому домі від Real America's Voice – консервативної кабельної мережі.

«Чому ви не в костюмі? – запитав Гленн. – Ви на зустрічі найвищого рівня у цій країні, і ви відмовляєтеся вдягнути костюм. У вас взагалі є костюм? Багато американців мають проблеми з тим, що ви не поважаєте гідність цього офісу».

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським також  висловлював незадоволення, що Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі. «Главком» дослідив, чи завжди Трамп є таким прискіпливим щодо дрес-коду.

Кандидат в майстри спорту з бальних танців, фіналіст міжнародних змагань і чемпіонату України, а зараз воїн ЗСУ Дмитро Дікусар народився в Одесі. Він отримав популярність у 2007 році після участі в другому сезоні «Танців з зірками» на телеканалі «1+1». Тоді він танцював у парі зі співачкою Іриною Білик. Згодом пара зіграла весілля, однак у 2010 році розпалася. У 2012 році танцюрист та хореограф почав стосунки з колегою Оленою Шоптенко. У 2013 році пара одружилася, але через три роки розлучилася. 

До слова, український танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар, який з початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ, звернувся до українців у свій день народження. Боєць закликав співгромадян, які перебувають у тилу, не опускати очі, коли побачать військовослужбовця, а навпаки привітатися або посміхнутися, тим самим проявити повагу. 

Також Дікусар повідомив, що повернеться до цивільного життя тільки після перемоги. 

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Теги: США Україна соцмережі

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