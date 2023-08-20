Військовослужбовці та ветерани позмагалися у фінальних змаганнях «Київ Незламний» (фото)

У столиці відбувся фінальний етап змагань «Київ Незламний» для військовослужбовців та ветеранів

Упродовж дня понад 250 учасників змагалися у штовханні ядра, стронгмені, легкій атлетиці, веслуванні на концептах, стрільбі з лука, жимі лежачи

У Києві, відбувся четвертий та фінальний етап комплексних спортивних змагань під назвою «Київ Незламний», які були призначені для військовослужбовців та ветеранів. У змаганнях взяли участь понад 250 учасників. Про це повідомила заступниця голови Київської міськдержадміністрації Марина Хонда.

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«Упродовж дня понад 250 учасників змагалися у штовханні ядра, стронгмені, легкій атлетиці, веслуванні на концептах, стрільбі з лука, жимі лежачи», – зазначила Хонда.

Заступниця голови Київської міськдержадміністрації підкреслила, що до змагань також долучилися і поранені військовослужбовці в семи категоріях: ампутації або сильні травми рук, ампутації або сильні травми ніг, ураження внутрішніх органів, атлети на кріслах колісних та з контузіями.

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«Шлях реабілітації та реінтеграції військовослужбовців – тривалий та важкий. Місто постійно розвиває комплексні реабілітаційні програми для наших захисників та захисниць, які полегшують цей шлях. Спорт допомагає швидше повернутися до цивільного життя з новими навичками та досвідом. «Київ Незламний» – це чудова можливість займатися спортом у колі побратимів. Змагання допомагають воїнам знайти мотивацію та натхнення на нові звершення, друзів-однодумців та нові сенси. Дякую усім учасникам та учасницям, що не зупиняєтеся. Ви – неймовірний приклад сили духу та незламності!» – додала Марина Хонда.

Раніше повідомлялося, що на базі Національного авіаційного університету відкрили перший у столиці Центр ветеранського розвитку.

Нагадаємо, у Києві активно розвивається пілотний проєкт з соціальної та психологічної реабілітації українських захисників та захисниць.

До слова, у Києві українські військові проходять реабілітацію за допомогою каністерапії.