Німеччина обіцяє підтримку України на різних рівнях

Анналена Бербок: «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно народу України»

Німеччина продовжить надавати Україні підтримку на різних напрямках та в міжнародних організаціях. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

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«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, поки це буде потрібно народу України: з постачанням зброї для самооборони, щоб вона мала можливість перехоплювати більше дронів, з гуманітарною допомогою, з великими програмами розмінування та, насамперед, з політичною підтримкою в ООН, ЄС, НАТО за підтримки ОБСЄ та Ради Європи», – заявила глава МЗС Німеччини.

За словами Бербок, Німеччина, Європа та весь світ перебувають у розпалі найбільших потрясінь у зовнішній політиці та безпеці з часів закінчення холодної війни.

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«Діти там набагато частіше чують повітряну тривогу, ніж шкільний дзвінок, бо вони живуть у війні 559 днів. За даними ЮНІСЕФ, лише третина дітей шкільного віку в Україні ще можуть регулярно відвідувати школу. З початку війни через день руйнують школи, спеціально саме школи. Це порушення міжнародного права, порушення гуманності», – додала глава МЗС.

Також Німеччина назвала кількість українських солдатів, яких підготує до кінця року. Також Німеччина передала Україні снаряди для Gepard.