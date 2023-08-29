Росія запропонувала Китаю за гроші поховати в Сибіру гігатонни відходів

Росіяни будуть танкерами вовозити вуглекислий газ із Китаю

Країна-агресорка вигадала, яким чином додатково підзаробити на Китаї. Росія готова допомогти країнам Азії на комерційній основі поховати на своїй території кілька гігатонн вуглекислого газу. Потенційний обсяг таких сховищ СО2 становитиме не менше 4,6 гігатонни, заявив на конференції «Підземні споруди 2023» голова Державної комісії із запасів корисних копалин Ігор Шпуров. Про це пише Moscow Times.

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«Це величезний обсяг, який може дозволити нам утилізувати не тільки власні викиди СО2, а й допомагати нашим країнам-партнерам, використовувати наші ресурси в комерційних цілях, зокрема для наших азіатських партнерів», – заявив Шпуров.

При цьому Шпуров закликав не називати вуглекислий газ відходами. «Ми зверталися до надрокористувачів не говорити «утилізація» та «поховання», оскільки це відкидає нас на 2-3 роки тому і переводить нашу роботу в площину відходів, чого ми останніми роками намагалися уникнути. Ми говоримо про систему зберігання кліматичних газів», – пояснив голова Державної комісії із запасів корисних копалин.

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Під сховища влада планує використовувати вироблені печери нафтогазових та соляних родовищ, де, за оцінками «Роснафти», можна поховати 1,7 трильйона тонн вуглекислого газу. На Росію припадає 30% потенційних сховищ СО2, сукупний обсяг яких у світі оцінюється в 4 трильйони тонн. Роснедра ще в 2021 році запропонували використовувати під ці цілі Західний Сибір, де багато виснажених та вироблених покладів.

«Там дуже хороші колектори, дуже хороші покришки, але стоїть питання собівартості, транспорт СО2 туди виявиться недешевим», – говорив голова відомства Євген Кисельов.

Доставляти вуглекислий газ до Росії можна трубопроводами, але найперше – перевезення танкерами, йдеться в доповіді Санкт-Петербурзького гірничого університету: судна – такі ж, як перевозять зріджений природній газ, – є гнучкішим варіантом у частині логістики і можуть підлаштовуватися під різні умови зберігання газу. Подібні інвестиційні проекти можуть окупатися через 10-11 років, говорив заступник міністра енергетики Павло Сорокін.

Сама Росія щорічно викидає в атмосферу 1,6 мільярда тонн СО2-еквівалента, а приблизно 600-650 мільйонів тонн становить нетто-поглинання у лісах.

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Нагадаємо, Китай обмежив імпорт м'яса птиці із Росії без пояснення причин. З 24 серпня до країни заборонено ввозити продукцію з чотирьох великих російських підприємств.