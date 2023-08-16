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На кордоні Польщі з'являться нові аеростати для захисту від Росії та Білорусі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На кордоні Польщі з'являться нові аеростати для захисту від Росії та Білорусі
Польща всерйоз налаштована використовувати аеростати для захисту кордонів
фото з відкритих джерел

Польща хоче розмістити на кордоні аеростати, аби помічати найменші загрози зі сторони сусідніх країн 

Польща розмістить на кордоні з Білоруссю та Калінінградською областю Росії аеростати для виявлення цілей, що низько летять, повідомив портал Polon.pl з посиланням на міноборони Польщі.

«Міністерство національної оборони вказало можливі місця розміщення польських аеростатів проекту Barbara, які повинні виявляти цілі, що низько летять, з великих відстаней. Всього планується замовити до чотирьох аеростатів, які будуть встановлені на східних і північно-східних кордонах країни», – йдеться в повідомленні.

Аеростати «завдяки навісній радіолокаційній станції і через те, що вони «прив'язані» на висоті в кілька кілометрів, можуть виявляти навіть найдрібніші для радіолокації цілі типу гвинтокрилів або невеликих літаків на відстані до більш ніж 300 км». При цьому це є вирішенням проблеми радіолокаційного горизонту, що іноді виникає через викривлення землі. Така технологія значно дешевша за використання літаків і гелікоптерів, пояснили військові. Також аеростати дозволяють організувати безперервне радіолокаційне спостереження.

Один з аеростатів, згідно з інформацією, надісланою Польщею в США в рамках процедури RFI (Request for Information), контролюватиме район Калінінграда та частина акваторії Балтійського моря.

«Згідно з наданими планами, перші конструкції мають бути побудовані протягом 14 місяців з моменту підписання контракту і вийти на початкову оперативну готовність до 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Як постачальник радіолокаційного обладнання розглядаються Lockheed Martin, Textron або Northrop Grumman.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда анонсував реорганізацію системи управління польською армією. Про це він заявив після церемонії нагородження понад 20 генералів різних військ країни, пише TVPworld.

Зокрема передбачається створення Командування об'єднаних сил та відтворення командувань певних військ. За словами президента Польщі, існує потреба уніфікації системи командування. Дуда уточнив, що «в результаті змін буде створено Командування об'єднаних сил, яке куруватиме начальник Генштабу».

Польський президент додав, що «будуть переглянуті органи керівництва військ у Збройних силах, які відповідають за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування військ», «їх загальна структура буде аналогічна вже діючим у мирний час та під час війни, але це підвищить ефективність».

До слова, Польща має намір найближчим часом майже вдвічі збільшити свою кадрову армію на тлі активності «вагнерівців» у Білорусі. Про це заявив віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський під час візиту до Коденя (Люблінське воєводство) на кордоні з Білоруссю, писало Polskie Radio.

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Теги: Білорусь Польща Міноборони військові Анджей Дуда президент кордон

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