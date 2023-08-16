Головна Країна Політика
search button user button menu button

МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії
Дмитро Кулеба: «Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів»
фото: Дмитро Кулеба/Instaggram

МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104

Сьогодні, 16 серпня, Міністерство закордонних справ завершило проводити співбесіди з 16 кандидатами на посади послів у країнах Африки та Азії. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів. Відбір почався у березні цього року», – йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104. Більшу частину склали представники ділових кіл, а також науковці, викладачі, ветерани, військові, чинні та колишні дипломати, а також адвокати та правозахисники.

Міністр уточнив, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури, тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим.

«І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору», – написав Кулеба.

Міністр заявив, що склад дипломатичної служби потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії. Він додав, що Україні потрібно більше фахових кандидатів, які знають як залучати інвестиції та просувати експорт.

До відома, у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів друге турне країнами Африки і відвідав Марокко.

Теги: правозахисники міністр інвестиції експорт військові Дмитро Кулеба Марокко Африка посольство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сі Цзіньпін та Володимир Путін
Новий етап політичних відносин? Якою Китай хоче зробити Росію
Сьогодні, 19:04
«Польща могла б отримати 70 мільйонів тонн експорту на рік, які українські порти втратили через війну»
Польська інфраструктура не готова до обсягів українського експорту – Метінвест
Сьогодні, 18:11
Фото: HefeiChina/Twitter
Економічне диво Хефея. Як колись відстале місто стало моделлю наслідування для всього Китаю
13 серпня, 10:41
Кулеба вважає, що Ердоган єдиний, хто може переконати Путіна відновити зернову угоду
Кулеба назвав людину, яка може переконати Путіна відновити зернову угоду
10 серпня, 21:41
Антон загинув у 28 років
Хвилина мовчання: згадаймо юриста та журналіста Антона Клітного родом із Донецька
6 серпня, 09:00
Путін збирається пересадити усіх чиновників на російські «Лади»
Путін збирається пересадити усіх чиновників на російські «Лади»
3 серпня, 17:08
Члени Радбезу ООН стурбовані держпереворотом у Нігері
Радбез ООН різко засудив держпереворот у Нігері
29 липня, 04:55
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку 20 липня
Потураєв пояснив, чому Ткаченко не винен в низьких рейтингах телемарафону
24 липня, 07:07
«Вагнерівці» прибули до Білорусі: міністр оборони Литви пояснив, чому не варто хвилюватися
«Вагнерівці» прибули до Білорусі: міністр оборони Литви пояснив, чому не варто хвилюватися
17 липня, 21:41

Політика

Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
Фронтові питання та оборона: Зеленський повідомив деталі засідання Ставки
МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії
МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії
Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)
Зеленський відвідав штурмові бригади на східному фронті (фото)
Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico
Україна самотужки почала боротися з РФ у Чорному морі – Politico
Зеленський хоче звільнити Залужного? Міноборони прокоментувало статтю Newsweek
Зеленський хоче звільнити Залужного? Міноборони прокоментувало статтю Newsweek
«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових
«Батьківщина» вимагає створити ТСК щодо недостатнього фінансування лікування та реабілітації військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
14K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
11K
Гауляйтерка окупованої Кирилівки на Запоріжжі опинилась «на підвалі» у росіян
8013
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
7935
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП
7730
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту