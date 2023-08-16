МЗС визначилося із кандидатами на посади послів України в країнах Африки та Азії

Дмитро Кулеба: «Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів»

МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104

Сьогодні, 16 серпня, Міністерство закордонних справ завершило проводити співбесіди з 16 кандидатами на посади послів у країнах Африки та Азії. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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«Сьогодні я завершив співбесіди з 16 кандидатами у посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів. Відбір почався у березні цього року», – йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, МЗС отримало та опрацювало величезну кількість заявок, загалом 1104. Більшу частину склали представники ділових кіл, а також науковці, викладачі, ветерани, військові, чинні та колишні дипломати, а також адвокати та правозахисники.

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Міністр уточнив, що відкритий набір передбачає надзвичайно ретельну перевірку кожної кандидатури, тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився достатньо довгим.

«І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це дійсно кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору», – написав Кулеба.

Міністр заявив, що склад дипломатичної служби потрібно посилювати та розширювати, особливо у Африці та Азії. Він додав, що Україні потрібно більше фахових кандидатів, які знають як залучати інвестиції та просувати експорт.

До відома, у травні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів друге турне країнами Африки і відвідав Марокко.