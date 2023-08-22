Новий рік святкуватимемо з F-16? Що вирішили союзники

Нам треба 200 західних бойових літаків, і логічно, що 42 F-16 цю потребу не перекривають

На шляху до Перемоги ще вистачатиме як і білих, так і «чорних лебедів»

Найважливіше, про що ми дізнались сьогодні – саме те, що у нас буде мінімум 42 літаки типу F-16, із яких 19 має дати Данія, і перші 6 з них мають перелетіти до нас вже до Нового 2024 року.

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Уже є питання, наскільки мало чи багато буде для нас заявлені 42 винищувачі F-16. Реальна відповідь залежатиме від того, як саме використовуватимуться ці літаки.

Бо можна проводити еквівалент, що нам треба 200 західних бойових літаків, і логічно, що 42 F-16 цю потребу не перекривають.

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Можна провести еквівалент, що +40-50 літаків в нашій ситуації – насправді цілком достатньо, щоб отримати перевагу в повітрі на одному з 5 операційних напрямків.

А можна й співставити, що F-16 навіть в будь-якій кількості – це саме той інструмент протиповітряної оборони, який в майбутньому дозволить не допускати ситуації, коли дозвукові крилаті ракети рашистів можуть пролетіти майже всю територію нашої країни до Львова крізь «шпарини» в системі ППО, а потім одразу розвертаються на Хмельницьку область, і десь лише там збиваються.

В плані характеристик по протиповітряній обороні є проста технічна деталь.

На F-16 використовується ракета «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120, якою також оснащується і ЗРК NASAMS.

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Але якщо NASAMS має дальність стрільби в 20-40 км (залежно від модифікації ракети) та обмежену мобільність, то дальність застосування AIM-120 із F-16 складає мінімум 70 км (залежно від модифікації ракети).

Що ж стосується ударних можливостей F-16, зокрема як інструменту підтримки наших військ на фронті – загалом тут див. мій попередній огляд.

По конкретній номенклатурі засобів ураження до F-16 можливо якісь перспективи відкриються після «Рамштайну» 17-24 вересня.

Так як «авіаційна коаліція» для України має свою стратегічну глибину, то й з часом кількість та перелік типів західних бойових літаків для ЗСУ також розширюватимуться, хоча не без нюансів. Наприклад, командувач Повітряних Сил Олещук заявляв, що по літакам пріоритет №2 – це JAS 39 Gripen, №3 – Eurofighter, а №4 – взагалі французький Rafale.

Водночас, західні союзники тут можливу почерговість отримання літаків можуть вважати дещо протилежною.

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А деякі профільні французькі портали взагалі фіксують, що в їх істеблішменті циркулюють чутки про можливу передачу Україні Mirage 2000 саме під ракети SCALP-EG.

Окремо важливо, що Данія підтвердила намір передати свої F-16. Бо досі були побоювання, що данські F-16 замість Україні будуть взагалі передані Аргентині, з подачі Білого Дому.

Але схоже, в цій історії США обрали таки «гібридний» варіант – 19 літаків отримає наша країна, інші данські «борти» отримають аргентинці в рамках комерційного контракту.

В цій історії насправді не було гарних та поганих варіантів, є хіба що погані та ще гірші. Бо з однієї сторони, передати Аргентині F-16 для американців означає суттєво зіпсувати відносини з Великою Британією.

А з іншої сторони, не продати Аргентині F-16 – означає дати або російському ВПК, або Китаю так чи інакше заробити гроші на аргентинцях: серед варіантів, які розглядала або розглядає Аргентина були або МиГ-35, або китайсько-пакистанський JF-17 із російським двигуном РД-93Ф.

На шляху до Перемоги ще вистачатиме як і білих, так і «чорних лебедів». Але схоже, що на Новий 2024 рік святкуватимемо заодно і отримання F-16.