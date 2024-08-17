Волонтерка Берлінська пояснила, хто переможе у війні

Марія Берлінська: «Ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства»

Оскільки ми перебуваємо у найбільшій, наймасштабніший технологічній війні в історії людства, то переможе та сторона, в якої найсильніші технології. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила волонтерка, засновниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

За словами Берлінської, війна – це завжди математика. Кількість і якість сил і засобів, їхнє найбільш раціональне застосування у моменті протистояння систем.

Як пояснила волонтерка, на війні усе прораховується: скільки коштує ураження одного російського нафтопереробного заводу, скільки через це не буде підвезено палива чи боєприпасів, скільки збереже життя і здоров’я наших людей, скільки коштує один день роботи танка, скільки підготували фахівців і таке інше.

За словами Берлінської, кожну комбіновану атаку ракетами і дронами росіяни теж ретельно прораховують. «Наприклад, до ударів по об'єктах енергетики вони залучають своїх найкращих енергетиків, щоб вдарити туди і так, де неможливо буде відновити», – пояснює вона.

Нам треба завжди рахувати, наголошує волонтерка, бо війну можна прораховувати наперед через математичне моделювання.

«Тож Інженерна ставка – це концепція, яка передбачає відбір найкращих розробників військових технологій в Україні для консолідації зусиль із розвитку технологічних рішень, прогнозування наступних кроків ворога в технологіях, створення завчасних контрзаходів», – пояснює Берлінська.

Як зазначає волонтерка, суть ідеї в тому, щоб подивитися за горизонт – на рік-півтора вперед, проаналізувати колективним розумом наших найкращих інженерів, спрогнозувати, що нас очікує.

На думку аеророзвідниці, Україна має створювати рішення, які дадуть їй технологічну перевагу і нівелюють ті досягнення, які є у Росії. «Якщо ми цього не зробимо, ми будемо завжди гасити пожежу «на позавчора», – каже Берлінська.

За словами аеророзвідниці, у 2020 і навіть у 2022 році ніхто навіть не подумав про засоби РЕБ, і зараз вся країна бігає, збирає на ці засоби. Не подумали у 2021-му про дрони – зараз збираємо на дрони. Не подумали за кілька років про FPV – зараз маємо таку лихоманку.

«Хоча це було абсолютно передбачувано: у нашій професійній спільноті кілька десятків експертів, інженерів говорили про FPV-дрони ще за кілька років до великої війни – це можна легко перевірити в інтернеті. Просто до цього ніхто не дослухався», – каже волонтерка.

Тож, щоб не повторювати цих помилок наголошує Берлінська, Україні й потрібна Інженерна ставка.

Нагадаємо, Україна не зможе повернути кордони 91-го року, бо у неї немає стільки ресурсів. Про це заявила керівниця центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту «Мосейчук+». Водночас керівниця центру підтримки аеророзвідки вважає, що зараз в України немає можливостей вийти навіть на кордони, які вона контролювала станом на лютий 2022-го року.

Раніше Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну. Провали в мобілізації, затримка з постачанням зброї від США, нарощування військово-промислового комплексу (ВПК) Росії на противагу недостатньому нарощенню виробництва зброї та снарядів в Україні зробили нашу країну ослабеною. Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Radio NV.