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Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Берлінська назвала чотири фактори, які ослабили Україну
На думку Берлінської, Україна недостатньо нарощує власне виробництво зброї та снарядів
фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ переживають снарядний голод та нестачу зброї

Провали в мобілізації, затримка з постачанням зброї від США, нарощування військово-промислового комплексу (ВПК) Росії на противагу недостатньому нарощенню виробництва зброї та снарядів в Україні зробили нашу країну ослабеною. Таку думку висловила керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в інтерв'ю Radio NV.

«Перший фактор – це те, що очевидно, була провалена мобілізація з тих чи інших причин, насамперед політичних. Я вважаю, що для того, щоб її не провалювати, потрібно було більш вдумливо, системно комунікувати зі своїми людьми», – зауважила Берлінська.

Другим фактором вона назвала затримку з постачанням зброї США, через яку ЗСУ переживають снарядний голод та нестачу великої кількості засобів. Берлінська звернула увагу, що росіяни тим часом нарощують ВПК цілодобово. «Це фактор № 3. Росіяни дуже добре готуються, формують нові підрозділи, формують нові батальйони, бригади, дивізії, батальйонно-тактичні групи і так далі», – додала керівниця Центру підтримки аеророзвідки.

Ще одним фактором, який ослабив Україну, вона назвала недостатнє нарощення виробництва зброї та снарядів у нас, хоча й відзначила «певні позитивні зміни» в цьому напрямі. «Певні виробництва рухаються – і дронів, і систем радіоелектронної боротьби, і навіть певних боєприпасів. Але цього критично недостатньо для виклику такого масштабу. Тобто це було б класним показником на початок вторгнення, наприклад, але точно не на травень вже 2024-го року», – зауважила Берлінська.

На її думку, Росія за допомогою Китаю та інших країн сильно підготувалася до ведення бойових дій.

«Ми воюємо проти об'єднаного військово-промислового комплексу Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі та багатьох інших проксі країн, які дуже активно допомагають Росії. І, на жаль, західні країни також постачають Росії [певні компоненти]. Санкції не працюють і тому ми в російських дронах, ракетах часто знаходимо компоненти з Китаю поруч із платами та чіпами, умовно, з Канади, Штатів, Франції та інших країн. Проти нас фактично росіяни застосовують технології зі всього світу, плюс нарощують власне виробництво зброї, модернізують стару; активно, десятками тисяч, готують особовий склад на полігонах. І тому не потрібно мати ніяких ілюзій», – закликала керівниця Центру підтримки аеророзвідки.

Нагадаємо, що, за даними The New York Times, Україна 28 квітня отримала озброєння з нового пакета допомоги від США – ідеться про партію протитанкових ракет і 155-міліметрових артилерійських снарядів. 

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що росіяни активізувалися по всій лінії фронту, оскільки їм традиційно потрібні здобутки до 9 травня. 

Нині триває 802-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень на фронті. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони 23 ударні БпЛА було знищено.

Теги: зброя війна Україна фронт

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