ЄС видав рекордну кількість посвідок на проживання: хто у лідерах

Дані Євростату демонструють, що за останній час найбільше дозволів на тривале проживання у Європі отримали громадяни України – понад 307 тис.

Видача посвідок на проживання в ЄС громадянам третіх країн останнім часом б'є рекорди. Більшість видається з робочих та родинних причин, значна частина – з гуманітарних міркувань. Про це пише Еuronews.

У 2023 році країни ЄС видали рекордну кількість так званих первинних видів на проживання для громадян третіх країн – 3,7 млн, це найвищий показник з початку збору даних у 2013 році.

Первинний дозвіл на проживання дозволяє іноземним громадянам проживати в цій країні протягом певного періоду часу та з певною метою – наприклад, для роботи, навчання, за сімейними обставинами або гуманітарними причинами.

Дані Євростату демонструють, що у 2023 році найбільше дозволів отримали громадяни України (307 313), за ними йдуть білоруси (281 279) та індійці (207 966).

Значна частка припадає на громадян країни-агресорки: всього росіянам було видано 116 142 дозволи – більшість із них за родинними обставинами.

Більше дозволів на роботу, ніж гуманітарних дозволів

Дозволи на роботу склали 33,8% від загальної кількості, за ними йдуть дозволи за сімейними обставинами (26,4%), «гуманітарні та інші причини» (25,6%) та дозвіл на здобуття освіти (14,3%).

Найбільше дозволів на здобуття освіти було видано у 2022 році (+63 674), причому найбільше їх отримали індійці (38 157), китайці (35 620) та американці (26 821).

Марокканці лідирують у списку дозволів за сімейними обставинами, на їхню частку припадає понад 50%, тоді як білоруси (148 957), сирійці (127 043), афганці (97 339) та українці (53 186) отримали найбільше дозволів з гуманітарних причин.

До слова, намагаючись обмежити імміграцію, Канада оновила політику видачі віз, відмовившись від безумовних 10-річних багаторазових документів. Згідно з новими правилами, співробітники імміграційної служби отримали більше повноважень при визначенні типу та терміну дії візи, що видається.