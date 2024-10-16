Поруч із Чадом та Конго: Україна потрапила у рейтинг економічно невільних країн світу

Падіння в рейтингу пов’язане з тим, що вперше були враховані дані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Оцінки України за основними компонентами економічної свободи погіршилися за всіма показниками

Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічної свободи, опинившись серед країн із найнижчим рівнем економічної свободи у світі. Про це йдеться у звіті «Економічна свобода у світі» з канадського Інституту Фрейзера

Падіння в рейтингу пов’язане з тим, що вперше були враховані дані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У новому рейтингу країна посіла 150-те місце серед 165 країн і територій, тоді як минулого року вона була на 113-й позиції.

Серед країн, що також розташувалися в кінці списку, опинилися Чад, Лівія, Іран, Аргентина, Мʼянма, Алжир, Сирія, Судан, Конго та Венесуела.

Оцінки України за основними компонентами економічної свободи погіршилися за всіма показниками:

Розмір уряду: зниження з 7,29 до 5,83;

Правова система та права власності: зниження з 4,58 до 4,37;

Доступ до надійних грошей: зниження з 6,39 до 4,68;

Свобода міжнародної торгівлі: зниження з 6,68 до 6,05;

Регулювання ринку праці та бізнесу: зниження з 5,37 до 4,67.

Останнє місце у рейтингу посіла Венесуела фото: fraserinstitute.org

Гонконг очолив рейтинг, потіснивши Сингапур на друге місце. Традиційно до перших позицій увійшли Швейцарія, Нова Зеландія та США. Також високі місця вже багато років займають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва.

Зазначається, що середній рівень економічної свободи у світі продовжує знижуватися. Після досягнення піка у 2019 році рівень глобальної економічної свободи за наступні три роки значно впав, що стало безпрецедентним за понад 25 років вимірювань.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом. Як повідомлялося, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд.

Як відомо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав законопроєкт № 11416-д, який має збільшити податки. Згідно з документом, окремі податки потрібно буде сплатити «заднім числом». Зокрема, військовий збір збільшується з 1,5% до 5%. За розрахунками Мінфіну, це додатково додасть до бюджету 27,3 млрд грн у 2024 році та 107,7 млрд грн 2025 році.

До слова, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей вважає, що збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою.