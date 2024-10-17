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Мільйонні штрафи та увʼязнення. Одна з країн Європи заборонила сурогатний туризм

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мільйонні штрафи та увʼязнення. Одна з країн Європи заборонила сурогатний туризм
Цей закон є частиною соціально-консервативної програми прем’єр-міністерки Італії та лідерки партії «Брати Італії» Джорджії Мелоні
фото: EPA

Противники закону заявили, що він ускладнює можливість стати батьками, попри зниження народжуваності в країні

Італія заборонила парам виїзд за кордон для народження дитини через сурогатне материнство. Про це повідомляють BBC News та Reuters.

Сенат Італії ухвалив закон 84 голосами «за» та 58 – «проти». На думку критиків, цей закон спрямований проти ЛГБТ-пар, яким заборонено усиновлювати чи використовувати ЕКО (штучне запліднення) в країні.

Під час протесту перед голосуванням противники закону заявили, що він ускладнює можливість стати батьками, попри зниження народжуваності в країні.

«Якщо у когось народжується дитина, йому слід дати медаль. Тут замість цього вас відправляють у в’язницю… якщо у вас немає дітей традиційним способом. Це жахливий закон. Такого немає в жодній країні світу», – сказав ЛГБТ-активіст Франко Грілліні.

Водночас сенаторка від «Братів Італії» Лавінія Меннуні під час парламентських дебатів прокоментувала закон так: «Материнство є абсолютно унікальним, його абсолютно не можна замінити, і воно є основою нашої цивілізації. Ми хочемо викорінити феномен сурогатного материнства».

Цей закон є частиною соціально-консервативної програми прем’єр-міністерки Італії та лідерки партії «Брати Італії» Джорджії Мелоні. Вона описує себе як християнську матір і вважає, що діти повинні виховуватися тільки чоловіком і жінкою.

Мелоні раніше виступала проти сурогатного материнства за участю ЛГБТ-пар, і її анти-ЛГБТ-риторика була ключовою особливістю передвиборчої кампанії.

Законодавство поширює заборону на сурогатне материнство, яка вже діє в Італії з 2004 року, на тих, хто виїжджає до таких країн, як Сполучені Штати чи Канада, де це законно, встановлюючи терміни ув’язнення до двох років і штрафи до €1 млн.

Минулого року прем'єрка Італії Джорджа Мелоні поділилася з журналом Grazia своєю думкою про аборти та сурогатне материнство. Висловлювання політика були досить різкими. Наприклад, сурогатне материнство вона назвала «рабством третього тисячоліття».

Мелоні відкрито виступає проти одностатевих «шлюбів» та обіцяє продовжувати протистояти політиці, яка дозволяє гомосексуальним парам усиновлювати або мати дітей через сурогатне материнство. Італіялегалізувала одностатеві цивільні союзи, але не надає їм такого правового захисту, як шлюбам. 

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Теги: ЛГБТ закон партії феномен дитина Італія батьки політика кордон

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