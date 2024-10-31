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Призер чемпіонату України з дзюдо. Згадаймо Даніеля Класса

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Призер чемпіонату України з дзюдо. Згадаймо Даніеля Класса
На війні загинув 23-річний український дзюдоїст із Дніпра, військовослужбовець ЗСУ Даніель Класс
колаж: glavcom.ua

Спортсмен став на захист України з початку повномасштабної війни, а загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Даніеля Класса. 

Війна забрала життя 23-річного українського дзюдоїста Даніеля Класса. Про це повідомляє спортивний клуб Judo Dnipro.

23-річний Даніель був вихованцем спортивного клубу «Дзюдо Дніпро»
23-річний Даніель був вихованцем спортивного клубу «Дзюдо Дніпро»
фото: Федерація дзюдо України, Telegram

23-річний Даніель був вихованцем спортивного клубу «Дзюдо Дніпро».

Даніель займався дзюдо під керівництвом тренерської групи Григорія Короля та Георгія Гавриша. 

Був кандидатом у майстри спорту, бронзовим призером чемпіонату України U17 у 2017 році, бронзовим призером чемпіонату України серед кадетів U18 у 2018 році.

Класс став на захист України з початку повномасштабної війни
Класс став на захист України з початку повномасштабної війни
фото: спортклуб «Дзюдо Дніпро»

Класс став на захист України з початку повномасштабної війни.

Військовий загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому навіки буде 23 роки…

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять Україна

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