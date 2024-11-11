Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ

З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки

Супутники SAR здатні створювати високоякісні зображення незалежно від погодних умов і часу доби

Україна отримала доступ до супутників SAR фінського виробника ICEYE, завдяки співпраці між SAR, Rheinmetall і Міністерством оборони України. Це дасть перевагу ЗСУ в спостереженні та виявленні цілей. Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Зазначається, що Україна почала отримувати нові супутникові знімки з початку жовтня 2024 року.

Супутники SAR здатні створювати високоякісні зображення незалежно від погодних умов і часу доби, дозволяючи ідентифікувати навіть найдрібніші об'єкти на поверхні землі. Це дає ЗСУ перевагу в спостереженні, виявленні цілей, проведенні розвідки і позиціюванні на полі бою.

Крім того, ICEYE надає доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволяє отримувати радіолокаційні зображення критично важливих об'єктів.

Нагадаємо, що воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. За п'ять місяців використання ICEYE співробітники Головного управління розвідки Міноборони України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів окупантів.