Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
З початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Супутники SAR здатні створювати високоякісні зображення незалежно від погодних умов і часу доби

Україна отримала доступ до супутників SAR фінського виробника ICEYE, завдяки співпраці між SAR, Rheinmetall і Міністерством оборони України. Це дасть перевагу ЗСУ в спостереженні та виявленні цілей. Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Зазначається, що Україна почала отримувати нові супутникові знімки з початку жовтня 2024 року.

Супутники SAR здатні створювати високоякісні зображення незалежно від погодних умов і часу доби, дозволяючи ідентифікувати навіть найдрібніші об'єкти на поверхні землі. Це дає ЗСУ перевагу в спостереженні, виявленні цілей, проведенні розвідки і позиціюванні на полі бою.

Крім того, ICEYE надає доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволяє отримувати радіолокаційні зображення критично важливих об'єктів.

Нагадаємо, що воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. За п'ять місяців використання ICEYE співробітники  Головного управління розвідки Міноборони України провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів окупантів.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна Україна розвідка Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Команда Трампа обговорює «балтійський варіант» щодо окупованих територій – експерт
Команда Трампа обговорює «балтійський варіант» щодо окупованих територій – експерт
Вчора, 23:50
Солдати з КНДР можуть проявляти високу мотивацію в бою завдяки специфіці їхнього виховання
Стало відомо, чому військові КНДР готові померти на війні РФ проти України
Вчора, 14:41
«Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп»
Угода між Трампом і Путіним. Головна інтрига
9 листопада, 08:35
МЗС закликало Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
8 листопада, 07:44
Ситуація на фронті 5 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 5 листопада 2024 року
5 листопада, 00:00
Володимир Зеленський заявив, що для України важливо зберегти життя полонених
Зеленський розповів про плани України щодо полонених північнокорейських військових
31 жовтня, 19:39
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
На Україну насувається різке похолодання: коли очікувати перший сніг
30 жовтня, 21:25
Українська комедія (не) проти російської пропаганди
Спротив на екрані: чому Україні варто інвестувати в патріотичні історії
23 жовтня, 20:00
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний відповідає на запитання журналістів у Chatham House
Стала відома оцінка Залужного плану перемоги
17 жовтня, 15:51

Суспільство

Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
Україна отримала доступ до нових супутникових знімків SAR: яку перевагу матимуть ЗСУ
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
Онлайн-відстрочка: скільки українців скористалися послугою у «Резерв+»
Онлайн-відстрочка: скільки українців скористалися послугою у «Резерв+»
У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»
Депутатка пояснила, чому Путін не випустив ракети сьогодні вранці
Депутатка пояснила, чому Путін не випустив ракети сьогодні вранці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2024
34K
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
19K
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
9003
Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні
5500
В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Новини

Окупанти вдарили ракетами по двох районах Харкова
Сьогодні, 22:39
НАЗК взялося перевіряти статки родини двох нардепів
Сьогодні, 18:12
Завтра у ексголови «Нафтогазу» Коболєва спливають термін дії арешту та заборона виїзду з країни
Сьогодні, 12:11
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:59
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулися на Покровському напрямку – ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua