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Скільки немовлят народилося в Україні за 2024 рік: статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки немовлят народилося в Україні за 2024 рік: статистика
Понад 35,9 тис. дітей в Україні було забезпечено «пакунком малюка» у 2024 році
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Петро Добромільський повідомив, скільки бейбі-бокси отримали сім'ї у 2024 році

161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї.

«У 2024 році бейбі-бокси отримали понад 35,9 тис. дітей. Водночас понад 126 тис. батьків перераховано грошову компенсацію вартості «пакунку малюка» на суму 974,2 мільйона гривень», – повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

Добромільський додав, що сума коштів грошової компенсації на одну дитину наразі становить 7689 грн. Цю суму можна витратити у закладах торгівлі, які офіційно приєдналися до державної програми з монетизації «пакунку малюка».

«Державна служба України у справах дітей підписала 812 додаткових угод із такими закладами в різних куточках України. Реєстр цих закладів можна побачити на офіційному вебсайті Міністерства соціальної політики», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2024 року в Україні народилось 87 655 дітей – це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік, за даними Мін'юста. Водночас зафіксовано 250 972 смертей. Найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

Найбільше дітей за перші шість місяців 2024 року народилося у:

  • Києві – 9 695;
  • Львівській області – 7 923;
  • Дніпропетровській області – 6 962;
  • Одеській області – 6 197;
  • Київській області – 4 947;
  • Рівненській області – 4 532;
  • Закарпатській області – 4 323;
  • Вінницькій області – 4 005;
  • Івано-Франківській області – 3 916;
  • Харківській області – 3 798.

Як повідомлялося, на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи.

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Теги: діти гроші статистика українці Україна

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