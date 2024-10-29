Викладав історію та захоплювався стортивним туризмом. Згадаймо Андрія Мазура

До війни Андрій Мазур займався спортивним туризмом, був кандидатом у майстри спорту та керівником туристичного гуртка

Із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Мазур став на захист держави від окупантів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Мазура.

Захищаючи Україну від російських окупантів, 22 жовтня 2024 року поліг воїн, вчитель історії та захисту України Андрій Мазур. Про це повідомила Львівська міська рада.

Андрій народився 9 серпня 1973 року. Навчався у Львівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради Львівської області. Здобув вищу освіту на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

Із перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Андрій Мазур став на захист держави від окупантів фото: Львівська міська рада

Після завершення навчання працював у Середній загальноосвітній школі №22 ім. В.С. Стефаника м. Львова. Надалі викладав історію, захист України та основи здоровʼя у Львівській лінгвістичній гімназії.

Андрій Мазур займався спортивним туризмом, був кандидатом у майстри спорту та керівником гуртка у Львівському обласному Центрі краєзнавства екскурсій та туризму учнівської молоді.

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави від окупантів до лав п'ятого прикордонного Сумського загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

22 жовтня 2024 року обірвалося життя захисника України Андрія Мазура.

Учні Львівської лінгвістичної гімназії з теплотою згадують свого вчителя:

«Пам'ятаю Андрія Михайловича завжди усміхненим, завзятим. Його дописи-звіти про різні змагання часто починалися словами «Урааа!», «Це було драйвово!», «Відмінний результат». Він заряджав дітей своєю енергією. Вони ходили з ним «стежками героїв».. Він був взірцем, прикладом гідності...Дуже боляче від втрати. Нехай спочиває з Богом!», – пише Людмила Боднарчук.

«Ці постійні втрати вже неможливо осягнути. І гинуть реально найкращі, найяскравіші. Чудова людина, вчитель, про якого діти розповідали найбільше, з яким після закінчення школи ходили на Горгани Рейс. Я не можу то осягнути. Я не можу то вибачити. Зло має бути покарано», – пише Олена Тарнавська.

«Дуже сумно. Найтепліші спогади зі школи повʼязані з ним», – пригадує вчителя Уляна Кіт.

«Вічна пам'ять герою! Для мене він був одним з найкращих вчителів за все моє життя!» – написав Павло Заєць.

Прощання із захисником України відбулося 28 жовтня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а потім на площі Ринок. Поховали військовослужбовця на Личаківському кладовищі.

У Андрія Мазура залишилися дружина, двоє дітей та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.