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В окупованому Енергодарі блекаут: що сталося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В окупованому Енергодарі блекаут: що сталося
11 вересня також стався блекаут в Енергодарі
фото: Запорізька ОДА

«Без електроенергії залишилося практично все місто»

Тимчасово окупований Енергодар Запорізької області залишився без електрики. Це сталося через аварійне відключення високовольтної лінії. Про це повідомляють росЗМІ.

Окупаційна місцева адміністрація зауважила, що фахівці встановлюють причини інциденту та можливості якнайшвидшого усунення аварії: «Без електроенергії залишилося практично все місто».

Нагадаємо, що у липні одна з електропідстанцій поблизу міста Енергодар була атакована безпілотниками, унаслідок чого поранень зазнали вісім працівників Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. 

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи з боку розподільчого пристрою після того, як їм повідомили, що безпілотники влучили в ліс. Підстанція розташована за межами самого майданчика ЗАЕС, тому наслідків для неї не було.

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Теги: Запорізька область Енергодар Україна блекаут електроенергія енергетика

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