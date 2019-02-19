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    Суспільство

    Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва до Греції

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    Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - Wizz Air відкриває два нових напрямки з Києва до Греції
    Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень

    Придбати квитки за ціною від 19,99 євро можна вже зараз

    Угорський бюджетна авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття з травня цього року рейсів з Києва за двома новими напрямами - в Салоніки і Афіни. Про це повідомляє ЦТС.

    Обидва рейси будуть виконуватися двічі на тиждень.

    Рейс Київ-Салоніки стартує 20 травня і буде виконуватися по понеділках і п'ятницях, Київ-Афіни стартує 21 травня, перельоти здійснюватимуться по вівторках і суботах.

    Придбати квитки за ціною від 19,99 євро можна вже зараз.

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    «Ми раді запропонувати нашим українським пасажирам два нових напрямки, що розширюють київську мережу Wizz Air до 28 маршрутів. Із запуском в травні рейсів Wizz в Афіни, історичну столицю Європи, і в Салоніки, друге найбільше місто Греції, відкриваються нові можливості для планування наступних відпусток», - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

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    З урахуванням двох нових рейсів маршрутна мережа Wizz Air з України досягла 45 напрямків. Перельоти здійснюються з 3 українських аеропортів в 13 країн світу.

    «У 2018 році Wizz Air перевезла понад 1,5 млн пасажирів на своїх рейсах в/з України, що становить понад 107% зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і робить Wizz Air найбільшим лоукост-авіаперевізником в Україні», - зазначається в повідомленні.

    Нагадуємо, управління цивільної авіації Греції схвалило заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на польоти в Україну.

    Міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував запуск двох лоукостерів - Wizz Air і ірландської Ryanair з Одеси вже влітку цього року.

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