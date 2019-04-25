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    Суспільство

    Яценюк подякував команді «Народного фронту», що розробляла закон про мову і «боролася за нього»

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    Арсеній Яценюк впевнений, що захист української мови - це питання національної безпеки - Яценюк подякував команді «Народного фронту», що розробляла закон про мову і «боролася за нього»
    Арсеній Яценюк впевнений, що захист української мови - це питання національної безпеки

    Яценюк заявив, що сьогодні у парламенті ухвалили закон, що формує основу державності

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що сьогодні в парламенті ухвалили закон про українську мову, який є важливим документом для формування основи державності. Про це йдеться на партійному сайті.

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    Нагадаємо, сьогодні 25 квітня Верховна Рада ухвалила 278-ма голосами у другому читанні і в цілому закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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    Яценюк подякував команді «Народного фронту», що «розробляла цей законопроект і боролася за нього».

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    «Українська мова - це душа України і кожного українця. Мова - це стовп нації», - написав він.

    Захист української мови - це питання національної безпеки, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Мова є захисницею інформаційного і культурного простору нашої держави. Українська мова - це наша самобутність, це наш щит і меч у боротьбі за незалежність».

    Як повідомлялось, зранку 25 квітня Верховна Рада розглянула всі поправки до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Всього до другого читання подано 2082 правки. «Цей момент прийшов. Ми закінчили розгляд правок», - заявив глава парламенту Андрій Парубій.

    Нагадаємо, в середу Верховна Рада розглянула трохи більше 99% поправок до другого читання «мовного закону» - законопроекту «Про функціонування української мови як державної». Зокрема, нардепи розглянули 2064 поправки з 2082 до другого читання закону.

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