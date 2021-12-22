Як починалась українська культурна дипломатія. Посол згадав курйозну історію

Щерба: «З Днем дипломатії, друзі! І нехай часи, коли все було «на честном слове и на одном криле», вже не повернуться»

Захід через брак коштів довелося проводити у залі будинку пристарілих

Сьогодні, 22 грудня, своє професійне свято відзначають працівники дипломатичної служби. З цієї нагоди дипломат і експосол України в Австрії Олександр Щерба пригадав кумедну подію, як у бідних 90-х проводив світський раут у Бонні. Історією пан Щерба поділився у Facebook.

Український дипломат розповів, що захід через брак коштів довелося проводити у залі будинку пристарілих, а стіл накривали дружини працівників посольства.

«Було це у другій половині дев’яностих у нашому посольстві у Бонні, де ми з Ясею на той момент працювали. В посольство прийшла рознарядка: посилити напрям культурної дипломатії, зокрема провести в країні перебування презентацію «Нова Україна». А оскільки часи були бідні, і бюджету на це (як і на більшість інших речей) тоді не було, завдання було не з легких… Презентація «Нова Україна» в приміщенні, яке мало відношення до будинку престарілих», – написав дипломат.

Щерба також уточнив, що прийом пройшов на високому рівні, зала була повна гостей, на презентацію приїхали брати Клички. Але останні ряди віддали постояльцям будинку, аби трохи їх розрадити. Дідусі і бабусі трохи подивилися концерт, а далі ринули до фуршетного столу, поки відбувалася офіційна частина дійства.

«Поки генералітет дипломатії, музиканти, моделі та інші гості, розважливо спілкуючись, дійшли до фуршету, стіл був взятий в щільне непробивне кільце. Коли кільце розійшлося, фуршету вже практично не було. Далі «німа сцена», за Гоголем. Було трошки прикро і ніяково. Чудовий вечір закінчувався дивно. Проте в житті всяке буває. Почесні гості та учасники зробили вигляд, що не голодні, і присвятили себе спілкуванню. А в моїй пам’яті ця подія залишилася як такий собі трошки комічний зачаток нашої культурної (і трошки кулінарної) дипломатії. З Днем дипломатії, друзі! І нехай часи, коли все було «на честном слове и на одном криле», вже не повернуться», – написав посол.

Нагадаємо, колишній посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що залишив роботу у Міністерстві закордонних справ та відтепер працюватиме в команді НАК «Нафтогаз Україна».

До слова, у квітні Зеленський звільнив Щербу. Варто зазначити, що Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Зокрема він сприяв, аби уряд Австрії виділив Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

Також Щерба висловлював обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.