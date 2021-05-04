Вийшла книга експосла Щерби «Україна проти тьми. Недипломатичні думки»

Книжка вийшла англійською мовою в німецькому видавництві Ibidem у партнерстві з американським Columbia University Press в серії «Ukrainian Voices»

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба представив англомовну книгу про українське політичне життя «Ukraine vs. Darkness: Undiplomatic Thoughts» («Україна проти тьми. Недипломатичні думки»).

Про це Щерба повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Книжка вийшла англійською мовою в німецькому видавництві Ibidem у партнерстві з американським Columbia University Press в серії «Ukrainian Voices».

«Україна проти тьми. Недипломатичні думки». Моя книжка, написана англійською мовою, вийшла. Так би мовити, дитя локдауну. Тримаю в руках. В продажу на Amazon (світовому, німецькому, індійському, турецькому, які там ще є), на австрійській Thalia, на сайті німецького видавництва Ibidem, на американських Columbia University Press, на Barnes & Noble, Walmart, німецьких Weltspiegel, Hugendubel, британських Waterstones, Foyles, японському Rakuten та інших ресурсах. Також на Google books», – повідомив експосол.

В книзі йдеться про сучасні відносини України та Заходу, російсько-українську війну та дилеми українського політичного життя. Автор характеризує книгу як спробу пояснити Україну для світу, а світ - для України.

«Книжка відверта, не дипломатична в традиційному розумінні, але дипломатична в тому сенсі, що дипломат має право на мовчанку, але не має на брехню. Я вирішив не мовчати. Пишу про те, якими побачив міжнародні відносини за 26 років у дипломатії, і яких висновків дійшов. Насамперед за останні 7 років. Намагаюся простими словами пояснити Україну для Заходу, а Захід - для України. Більшу частину складають нові тексти. Решта - за мотивами статей, які вже публікувалися», – пояснив Щерба.

Український дипломат подякував людям, які допомогли:

Андреасу Умланду, який запропонував написати цю книжку, видавництву Ibidem, яке її видало, та видавництву Колумбійського університету, яке відкрило їй двері у світ

Адріану Каратницькому, який написав чудову передмову

Івану Крастєву, Пітеру Померанцеву, Мирославу Мариновичу, Грегорі Файферу та Антону Шеховцову за короткі анотації (так звані blurbs).

Також Щерба пообіцяв перекласти книгу і надрукувати на українській мові.

Нагадаємо, 28 квітня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Щербу з посади посла України в Австрії.

Варто підкреслити, що Щерба був призначений послом в Австрії понад шість років тому – 17 листопада 2014 року.

Зараз на сторінці Олександра Щерби у фейсбуці люди дякують дипломату за його роботу.

Варто зазначити, що Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Нещодавно він розповів, як уряд Австрії вирішив виділити Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

На початку квітня Щерба висловив обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.