Відомий український дипломат пішов працювати у «Нафтогаз»

«Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі», – повідомив дипломат

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що залишив роботу у Міністерстві закордонних справ та відтепер працюватиме в команді НАК «Нафтогаз Україна». Про це він повідомив у соцмережах і наголосив, що працював у МЗС понад чверть століття.

«Попрощався сьогодні з міністерством, поріг якого переступив колись давно 24-річним хлопцем. Вдячний всім, з ким мене зв’язала доля за ці 26 років. У тому числі міністру Дмитру Кулебі, який відпустив без образ, - повідомив Щерба. – Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК «Нафтогаз».

фото: facebook.com/o.scherba

Він додав, що раніше в нього «була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична».

«Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі. Із хвилюванням та вірою заходжу у нові двері», – додав дипломат.

Нагадаємо, у квітні Зеленський звільнив Щербу. Варто зазначити, що Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Зокрема він сприяв, аби уряд Австрії виділив Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

Також Щерба висловлював обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.

Читайте також: