  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Відомий український дипломат пішов працювати у «Нафтогаз»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Щерба тепер працюватиме в енергетичному секторі - Відомий український дипломат пішов працювати у «Нафтогаз»
    Олександр Щерба тепер працюватиме в енергетичному секторі
    фото: facebook.com/o.scherba

    «Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі», – повідомив дипломат

    Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що залишив роботу у Міністерстві закордонних справ та відтепер працюватиме в команді НАК «Нафтогаз Україна». Про це він повідомив у соцмережах і наголосив, що працював у МЗС понад чверть століття.

    «Попрощався сьогодні з міністерством, поріг якого переступив колись давно 24-річним хлопцем. Вдячний всім, з ким мене зв’язала доля за ці 26 років. У тому числі міністру Дмитру Кулебі, який відпустив без образ, - повідомив Щерба. – Прийняв запрошення Юрія Вітренка приєднатися до команди НАК «Нафтогаз».

    фото: facebook.com/o.scherba
    фото: facebook.com/o.scherba

    Він додав, що раніше в нього «була дипломатія класична – стала дипломатія енергетична».

    «Попереду – життя за маршрутом Київ-Брюссель-Вашингтон-Відень. З наголосом на Брюсселі. Із хвилюванням та вірою заходжу у нові двері», – додав дипломат.

    Нагадаємо, у квітні Зеленський звільнив Щербу. Варто зазначити, що Олександр Щерба був одним із найефективніших українських послів усі ці роки та зробив чимало для зміцнення відносин між Києвом та Віднем. Зокрема він сприяв, аби уряд Австрії виділив Україні €1,5 млн для гуманітарних проєктів на Донбасі.

    Також Щерба висловлював обурення через використання австрійською газетою Der Standard терміну «громадянська війна» для опису конфлікту на Донбасі.

    Читайте також:
    Теги: МЗС дипломатія газ Нафтогаз України Олександр Щерба посол Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відомий український дипломат пішов працювати у «Нафтогаз»