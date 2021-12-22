Український фільм про Донбас не потрапив у шорт-лист «Оскара»
Повний список номінантів на кінопремію буде оголошено 8 лютого
Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи претендентів на премію «Оскар» у низці номінацій, у тому числі у категорії найкращий іноземний фільм. Українська картина «Погані дороги» Наталії Ворожбит до нього не увійшла.
Зазначимо, що повний список номінантів кінопремії буде оголошено 8 лютого, а церемонія нагородження переможців запланована на 27 березня.
Шорт-лист номінантів на «Оскар» у категорії найкращий іноземний фільм:
• Австрія, Great Freedom
• Бельгія, Playground
• Бутан, Lunana: A Yak in the Classroom
• Данія, Flee
• Фінляндія, Compartment No. 6
• Німеччина, I’m Your Man
• Ісландія, Lamb
• Іран, A Hero
• Італія, The Hand of God
• Японія, Drive My Car
• Косово, Hive
• Мексика, Prayers for the Stolen
• Норвегія, The Worst Person in the World
• Панама, Plaza Catedral
• Іспанія, The Good Boss
«Погані дороги» – перша повнометражна режисерська робота драматургині і сценаристки Наталії Ворожбит. Вона відома як авторка сценаріїв до телесеріалу «Спіймати Кайдаша» (2020 рік) та фільму «Кіборги» (2017 рік).
Фільм знятий за однойменною п’єсою Наталії Ворожбит, яку ставили у театрах Києва і Лондона.
Світова прем’єра стрічки «Погані дороги» відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі, де вона виборола приз у номінації «Найінноваційніша стрічка у конкурсі».
В Україні стрічка вперше демонстрували на фестивалі «Київський тиждень критики». «Погані дороги» зняті за підтримки Українського культурного фонду.
Кінострічка складається з 5 окремих новел, об'єднаних темою доріг і війни. Події розгортаються по обидві сторони від лінії розмежування на Донбасі. Герої фільму – місцеві мешканці і військові – живуть, люблять, ненавидять, зраджують, борються в умовах збройного конфлікту. В основу сценарію лягли історії реальних людей, які режисерка зібрала на Сході України, коли працювала над фільмом «Кіборги».
Також повідомлялося, що Warner Bros. висунула фільм «Дюна» Дені Вільньова на Оскар у 14 номінаціях. Наразі фільм фігурує у чотирьох номінаціях: за найкращий грим, візуальні ефекти, музику та звук.
Нагадаємо, український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю.
Також Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.
Фільм Одеської кіностудії «Чому я живий» режисера Віллена Новака здобув нагороду в номінації «Найкращий художній фільм» на міжнародному кінофестивалі Cult Valley Global Cinefest в Індії у місті Калькутта.