Український фільм про Донбас не потрапив у шорт-лист «Оскара»

Повний список номінантів на кінопремію буде оголошено 8 лютого

Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи претендентів на премію «Оскар» у низці номінацій, у тому числі у категорії найкращий іноземний фільм. Українська картина «Погані дороги» Наталії Ворожбит до нього не увійшла.

Зазначимо, що повний список номінантів кінопремії буде оголошено 8 лютого, а церемонія нагородження переможців запланована на 27 березня.

Шорт-лист номінантів на «Оскар» у категорії найкращий іноземний фільм:

• Австрія, Great Freedom

• Бельгія, Playground

• Бутан, Lunana: A Yak in the Classroom

• Данія, Flee

• Фінляндія, Compartment No. 6

• Німеччина, I’m Your Man

• Ісландія, Lamb

• Іран, A Hero

• Італія, The Hand of God

• Японія, Drive My Car

• Косово, Hive

• Мексика, Prayers for the Stolen

• Норвегія, The Worst Person in the World

• Панама, Plaza Catedral

• Іспанія, The Good Boss

«Погані дороги» – перша повнометражна режисерська робота драматургині і сценаристки Наталії Ворожбит. Вона відома як авторка сценаріїв до телесеріалу «Спіймати Кайдаша» (2020 рік) та фільму «Кіборги» (2017 рік).

Фільм знятий за однойменною п’єсою Наталії Ворожбит, яку ставили у театрах Києва і Лондона.

Світова прем’єра стрічки «Погані дороги» відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі, де вона виборола приз у номінації «Найінноваційніша стрічка у конкурсі».

В Україні стрічка вперше демонстрували на фестивалі «Київський тиждень критики». «Погані дороги» зняті за підтримки Українського культурного фонду.

Кінострічка складається з 5 окремих новел, об'єднаних темою доріг і війни. Події розгортаються по обидві сторони від лінії розмежування на Донбасі. Герої фільму – місцеві мешканці і військові – живуть, люблять, ненавидять, зраджують, борються в умовах збройного конфлікту. В основу сценарію лягли історії реальних людей, які режисерка зібрала на Сході України, коли працювала над фільмом «Кіборги».

Також повідомлялося, що Warner Bros. висунула фільм «Дюна» Дені Вільньова на Оскар у 14 номінаціях. Наразі фільм фігурує у чотирьох номінаціях: за найкращий грим, візуальні ефекти, музику та звук.

Нагадаємо, український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю.

Також Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.

Фільм Одеської кіностудії «Чому я живий» режисера Віллена Новака здобув нагороду в номінації «Найкращий художній фільм» на міжнародному кінофестивалі Cult Valley Global Cinefest в Індії у місті Калькутта.

Читайте також: