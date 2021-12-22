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    Український фільм про Донбас не потрапив у шорт-лист «Оскара»

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    Світова прем&rsquo;єра стрічки &laquo;Погані дороги&raquo; відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі - Український фільм про Донбас не потрапив у шорт-лист «Оскара»
    Світова прем’єра стрічки «Погані дороги» відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі
    фото: facebook.com/BadRoads2020

    Повний список номінантів на кінопремію буде оголошено 8 лютого

    Американська кіноакадемія оголосила шорт-листи претендентів на премію «Оскар» у низці номінацій, у тому числі у категорії найкращий іноземний фільм. Українська картина «Погані дороги» Наталії Ворожбит до нього не увійшла.

    Зазначимо, що повний список номінантів кінопремії буде оголошено 8 лютого, а церемонія нагородження переможців запланована на 27 березня.

    Шорт-лист номінантів на «Оскар» у категорії найкращий іноземний фільм:

    • Австрія, Great Freedom
    • Бельгія, Playground
    • Бутан, Lunana: A Yak in the Classroom
    • Данія, Flee
    • Фінляндія, Compartment No. 6
    • Німеччина, I’m Your Man
    • Ісландія, Lamb
    • Іран, A Hero
    • Італія, The Hand of God
    • Японія, Drive My Car
    • Косово, Hive
    • Мексика, Prayers for the Stolen
    • Норвегія, The Worst Person in the World
    • Панама, Plaza Catedral
    • Іспанія, The Good Boss

    «Погані дороги» – перша повнометражна режисерська робота драматургині і сценаристки Наталії Ворожбит. Вона відома як авторка сценаріїв до телесеріалу «Спіймати Кайдаша» (2020 рік) та фільму «Кіборги» (2017 рік).

    Фільм знятий за однойменною п’єсою Наталії Ворожбит, яку ставили у театрах Києва і Лондона.

    Світова прем’єра стрічки «Погані дороги» відбулася у 2020 році на Венеційському фестивалі, де вона виборола приз у номінації «Найінноваційніша стрічка у конкурсі».

    В Україні стрічка вперше демонстрували на фестивалі «Київський тиждень критики». «Погані дороги» зняті за підтримки Українського культурного фонду.

    Кінострічка складається з 5 окремих новел, об'єднаних темою доріг і війни. Події розгортаються по обидві сторони від лінії розмежування на Донбасі. Герої фільму – місцеві мешканці і військові – живуть, люблять, ненавидять, зраджують, борються в умовах збройного конфлікту. В основу сценарію лягли історії реальних людей, які режисерка зібрала на Сході України, коли працювала над фільмом «Кіборги».

    Також повідомлялося, що Warner Bros. висунула фільм «Дюна» Дені Вільньова на Оскар у 14 номінаціях. Наразі фільм фігурує у чотирьох номінаціях: за найкращий грим, візуальні ефекти, музику та звук.

    Нагадаємо, український фільм увійшов до конкурсної програми Берлінського кінофестивалю.

    Також Європейська кіноакадемія назвала найкращий фільм 2021 року.

    Фільм Одеської кіностудії «Чому я живий» режисера Віллена Новака здобув нагороду в номінації «Найкращий художній фільм» на міжнародному кінофестивалі Cult Valley Global Cinefest в Індії у місті Калькутта.

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    Теги: Донбас США дороги військові Україна фільм Оскар
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    Український фільм про Донбас не потрапив у шорт-лист «Оскара»