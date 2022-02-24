Як сьогодні працюють «Нова пошта» та «Укрпошта»

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

Відділення «Укрпошти» 24 лютого у зв'язку з введенням воєнного стану працювати не будуть. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

«У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати», – йдеться у повідомленні.

У компанії додали, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. «Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки», – додали в «Укрпошті».

Водночас співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

«Ми на роботі, працюємо в оперативному штабі, всі на місці. Ми будемо вас інформувати та тримати у курсі», - написав він.

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