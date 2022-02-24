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    Як сьогодні працюють «Нова пошта» та «Укрпошта»

    Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень - Як сьогодні працюють «Нова пошта» та «Укрпошта»
    Наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень
    фото з відкритих джерел

    Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

    Відділення «Укрпошти» 24 лютого у зв'язку з введенням воєнного стану працювати не будуть. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

    «У зв’язку з введенням воєнного стану, заради збереження вашої безпеки та безпеки наших працівників, відділення Укрпошти не будуть працювати 24 лютого. Як тільки ситуація дозволить, ми одразу доставимо вам посилки та пенсії, а поки будемо їх зберігати», йдеться у повідомленні.

    У компанії додали, що наразі небо над Україною тимчасово обмежено для авіаперевезень. «Стежимо за ситуацією і за потреби будемо розгортати наземні шляхи доставки», додали в «Укрпошті».

    Водночас співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк заявив, що компанія «продовжує працювати там, де це можливо та безпечно для людей».

    «Ми на роботі, працюємо в оперативному штабі, всі на місці. Ми будемо вас інформувати та тримати у курсі», - написав він.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

    На Херсонщині від ворожого аавіаудару загинув український прикордонник.

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    Теги: ЗСУ наказ українці воєнний стан Укрпошта Володимир Зеленський Facebook президент Нова пошта пошта
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    Як сьогодні працюють «Нова пошта» та «Укрпошта»