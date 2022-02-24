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    Події в Україні

    Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина

    Російські окупанти обстріли з артилерії житловий район у місті Чугуїв на Харківщині - Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина
    Російські окупанти обстріли з артилерії житловий район у місті Чугуїв на Харківщині
    фото: ДСНС

    Під час обстрілу Чугуєва загинув неповнолітній хлопчик

    Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про загибель неповнолітнього хлопчика під час ворожого обстрілу багатоквартирному будинку у місті Чугуїв. Триває ліквідація пожежі у багатоквартирному будинку.

    «24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: місто Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу», – повідомили рятувальники.

    До місця події виїхало три оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, один автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м.

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    Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина
    Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина
    Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина

    Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців.

    «О 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація», – повідомили у ДСНС.

    Верховний головнокомандувач ЗСУ, тобто президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат окупантам.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

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    Теги: Росія окупанти державна служба ЗСУ ДСНС діти війна вбивство обстріл українці воєнний стан Харківщина
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    Російські окупанти обстріляли багатоповерхівку на Харківщині, загинула дитина