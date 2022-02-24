З’явилося фото уламків російської крилатої авіаційної ракети, що впали на Київ

Фрагменти засобу ураження впали у столиці посеред вулиці Васильківської

У соціальних мережах почали з’являтися перші світлини уламків російських крилатих ракет, які використовували російські війська під час обстрілу українських міст вранці 24 лютого.

Зокрема, військовий аналітик та екс-військовослужбовець Тарас Чмут опублікував фото фрагменту російської авіаційної ракети Х-31, яка впала у столиці по вул. Васильківській.

Раніше повідомлялося, що на околиці столиці в одному з житлових кварталів вранці впав російський безпілотний літаючий засіб, вочевидь, збитий українськими ППО. Повідомлялося, що він впав у кількох метрах від житлових будинків.

Сьогодні, 24 лютого, близько 5 ранку державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

Тим часом на Черкащині оголошено евакуацію. Оголошено евакуацію населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

У МВС повідомили, що розпочалося вторгнення військ РФ на територію України. По всій території України запроваджено воєнний стан. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення «спеціальної військової операції« у зв'язку із ситуацією на Донбасі.

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