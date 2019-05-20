Яка церква стане любимчиком? У Московському патрірхаті розповіли, що їм наобіцяв Зеленський



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Очільник Московського патріархату заявив, що не очікує від Зеленського привілеїв чи преференцій

Голова Московської церкви в Україні розповів «Главкому» про розмову з Зеленським

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій під час інавгурації розказав «Главкому» про свої очікування від нового президента. За словами Онуфрія, треба щоб всі конфесії були рівні перед законом.

«Ми не очікуємо для себе ніяких привілеїв чи преференцій, але хочемо щоб наша церква була рівною разом з усіма. І президент під час нашого діалогу підтвердив, що має бути правова держава, не має бути любимчиків», - сказав очільник УПЦ МП під час церемонії інавгурації, що відбулась сьогодні.

Нагадаємо, 30 квітня президент Володимир Зеленський зустрівся з митрополитом Московської церкви Онуфрієм. Зустріч пройшла на території митрополичої резиденції у Феофанії. Онуфрій привітав Зеленського з обранням на посаду глави держави і побажав Божого благословення на новому відповідальному шляху служіння Україні та її народові. Також Учасники зустрічі також обговорили ситуацію, яка склалася в релігійній сфері України.

У той же день Зеленський також зустрічався із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.