«Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору». Історик презентував книгу про кривавого диктатора



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Злочин Сталіна не має строку давності і, попри спроби возвеличення «батька всіх народів» у сучасній Росії, його вже засудив невблаганний Суд часу

Український історик Василь Марочко презентував нову книгу «Йосип Сталін – фельдмаршал Голодомору».

У своїй праці він висвітлює особисту участь Сталіна в організації Голодомору.

Василь Марочко — український історик, доктор історичних наук, співробітник Інституту дослідження Голодомору.

Як зазначається на holodomormuseum.org.ua, праця розповідає про Йосипа Сталіна, одного з найжорстокіших диктаторів ХХ століття, у списку злодіянь якого – Голодомор-геноцид 1932–1933 рр. У зазначеній праці звання «фельдмаршал» є алегоричним, набутим за персональні заслуги кремлівського господаря у «розверстанні» заготівельних планів примусового вилучення селянського хліба в Україні. Хлібозаготівлі по-сталінському означали свідому дію з наміром системного позбавлення селян хлібних і фуражних культур. Доведено особисту причетність Сталіна до ініціювання та розробки сумнозвісного «Закону про п’ять колосків», наполегливу підтримку ним режиму «чорних дощок», репресивного механізму «натуральних штрафів», політики ізоляції селян у соціальних резерваціях тощо.

Окремі «історики» заперечують причетність вождя до організації геноциду українців та вслід за ним називають ці події «перегибами на местах». Натомість Василь Марочко доводить: провина лежить на самому генсекові, а люмпенізована частина села тільки виконувала його накази, «демонструючи фанатичну відданість більшовицьких штурмовиків».

Політика «ліквідації куркульства як класу», примусова колективізація, байдужість до агонії голодного селянства та інші рішення свідчать, що смертний вирок українцям підписав особисто Йосип Сталін. Цей злочин не має строку давності і, попри спроби возвеличення «батька всіх народів» у сучасній Росії, його вже засудив невблаганний Суд часу.