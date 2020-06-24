Спецпрокуратура Гааги звинуватила президента Косова у воєнних злочинах



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Президент Косова Хашим Тачі керував антисербськими силами під час війни в Косові в кінці 1990-х років

В обвинувальному висновку стверджується, що Тачі і інші обвинувачені підозрювані несуть кримінальну відповідальність за майже 100 вбивств

Президенту Косова Хашиму Тачі та колишньому спікеру парламенту Косова Кадрі Веселі висунули звинувачення у злочинах проти людства та воєнних злочинах, включаючи вбивства, викрадення людей, переслідування та катування.

Відповідна заява розміщена на сайті Палати та спеціалізованої прокуратури Косова, розташованої у Гаазі.

«24 червня Спеціальна прокуратура направила обвинувальний акт з 10 пунктів на розгляд Суду, звинувативши Хашима Тачі, Кадрі Веселі і інших в скоєнні низки злочинів проти людства та воєнних злочинах, в тому числі вбивства, насильницькі зникнення людей, переслідування і тортури», - йдеться в заяві.

В обвинувальному висновку стверджується, що Тачі, Веселі і інші обвинувачені підозрювані несуть кримінальну відповідальність за майже 100 вбивств. Злочини, зазначені в обвинувальному висновку, стосуються сотень жертв серед косовських албанців, сербів, ромів та інших етнічних груп і включають політичних супротивників.

Прокуратура стверджує, що звинувачення є результатом тривалого розслідування і вона може довести всі звинувачення. Суддя зараз розглядає обвинувальний висновок, щоб вирішити, чи слід підтвердити звинувачення.

«Спеціальний прокурор визнав за необхідне опублікувати це публічне повідомлення про звинувачення через неодноразові спроби Хашима Тачі і Кадрі Веселі перешкоджати роботі суду і підривати її. Вважається, що Тачі і Веселі провели секретну кампанію, щоб скасувати закон про створення Суду і іншим чином перешкоджати роботі Суду в спробі забезпечити, щоб вони не постали перед судом. Вчиняючи ці дії, Тачі і Веселі ставлять свої особисті інтереси перед жертвами своїх злочинів, верховенством закону і всім населенням Косово», - заявили в прокуратурі.

Тачі та Веселі були серед засновників Визвольної армії Косова, яка наприкінці 1990-х воювала проти сербських військ за незалежність Косова. Тачі був політичним керівником армії, Веселі - очільником розвідки.

Джерело: Європейська правда