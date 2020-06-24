У Києві молодик із сокирою напав на дівчину (фото)



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Поліція знайшла сокиру, з якою грабіжник напав на дівчину Фото: Нацполіція

Уродженець Луганщини пограбував дівчину

На проспекті Академіка Глушкова у Голосіївському районі невідомий напав на дівчину та забрав телефон. На місце події виїхала «швидка» та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За наданими потерпілою прикметами працівники відділу кримінальної поліції розпочали оперативно-розшукові заходи для затримання фігуранта. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«21-річна дівчина розповіла, що невідомий підбіг до неї, двічі вдарив рукояткою сокири по голові, вирвав із рук телефон і втік. Оперативники встановили особу зловмисника. Виявилося, що раніше він потрапляв у поле зору правоохоронців за зберігання холодної зброї. Ми з’ясували, що наразі він мешкає у хостелі на Київщині та не має постійного місця роботи», - розповів начальник слідчого відділу Голосіївського управління поліції Дмитро Шевченко.

28-річного уродженця Луганщини затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також у нього виявили порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.

«Під час слідчих дій фігурант показав нам місце, де викинув знаряддя злочину. Сокиру разом зі всіма речовими доказами вилучили та відправили на проведення експертиз. Киянці надали медичну допомогу, зараз її життю нічого не загрожує», - додав правоохоронець.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За вчинення розбійного нападу молодику загрожує до семи років тюремного ув’язнення. Досудове розслідування триває.