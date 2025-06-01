Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року

Літо починається з червня – місяця який має чимало свят та важливих дат

Календар робочих, вихідних та святкових днів на червень 2025 року

Червень в Україні традиційно насичений святами: сімейними, релігійними, державними та міжнародними. Головними червневими святами для українців є Свято Пресвятої Трійці та День Конституції України.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за червень

У червні 2025 року українці матимуть 21 робочих і 9 вихідних днів:

Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 червня.

Вихідні дні (суботи та неділі): 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 червня.

Звертаємо увагу, що відповідно до норм закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призначення додаткових неробочих днів не передбачається.

Міжнародні, державні та професійні свята у червні: