Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року
Календар робочих, вихідних та святкових днів на червень 2025 року
Червень в Україні традиційно насичений святами: сімейними, релігійними, державними та міжнародними. Головними червневими святами для українців є Свято Пресвятої Трійці та День Конституції України.
Календар робочих, вихідних та святкових днів за червень
У червні 2025 року українці матимуть 21 робочих і 9 вихідних днів:
Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 червня.
Вихідні дні (суботи та неділі): 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 червня.
Звертаємо увагу, що відповідно до норм закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призначення додаткових неробочих днів не передбачається.
Міжнародні, державні та професійні свята у червні:
- 1 червня – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків; День міста Сімферополь; День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України;
- 4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії;
- 5 червня – Всесвітній день охорони довкілля;
- 6 червня – День журналіста України;
- 8 червня – День святої Трійці (П'ятидесятниця або Зелена неділя); Всесвітній день океанів; День працівників текстильної і легкої промисловості;
- 9 червня – Міжнародний день друзів;
- 12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України;
- 13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм;
- 14 червня – Всесвітній день донора крові; День міста Севастополь;
- 15 червня – День батька; День захисту людей похилого віку;
- 16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів;
- 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
- 19 червня – День фермера;
- 20 червня – Всесвітній день біженців;
- 21 червня – День літнього сонцестояння; Міжнародний день скейтбордингу;
- 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни;
- 23 червня – День державної служби України; День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день;
- 24 червня – Різдво Іоана Предтечі, Хрестителя Господнього;
- 25 червня – День дружби та єднання слов’ян; День митника України; Міжнародний день моряка;
- 26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією; Міжнародний день на підтримку жертв тортур;
- 27 червня – Міжнародний день рибальства;
- 28 червня – День Конституції України; День винахідника і раціоналізатора;
- 29 червня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України;
- 30 червня – Міжнародний день астероїда.
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