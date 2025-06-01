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Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року

Тетяна Єрмоленко
glavcom.ua
Тетяна Єрмоленко
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Міжнародні і державні свята та пам’ятні дати в червні 2025 року
Літо починається з червня – місяця який має чимало свят та важливих дат
фото: freepik.com

Календар робочих, вихідних та святкових днів на червень 2025 року

Червень в Україні традиційно насичений святами: сімейними, релігійними, державними та міжнародними. Головними червневими святами для українців є Свято Пресвятої Трійці та День Конституції України.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за червень

У червні 2025 року українці матимуть 21 робочих і 9 вихідних днів:

Робочі дні (понеділок–п’ятниця): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30 червня.
Вихідні дні (суботи та неділі): 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 червня.

Звертаємо увагу, що відповідно до норм закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» призначення додаткових неробочих днів не передбачається.

Міжнародні, державні та професійні свята у червні:

  • 1 червня – Міжнародний день захисту дітей; Всесвітній день батьків; День міста Сімферополь; День міста Черкаси; День працівників водного господарства України; День працівників місцевої промисловості України;
  • 4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії;
  • 5 червня – Всесвітній день охорони довкілля;
  • 6 червня – День журналіста України;
  • 8 червня – День святої Трійці (П'ятидесятниця або Зелена неділя); Всесвітній день океанів; День працівників текстильної і легкої промисловості;
  • 9 червня – Міжнародний день друзів;
  • 12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею; День працівника фондового ринку України;
  • 13 червня – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм;
  • 14 червня – Всесвітній день донора крові; День міста Севастополь;
  • 15 червня – День батька; День захисту людей похилого віку; 
  • 16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів;
  • 17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою;
  • 19 червня – День фермера;
  • 20 червня – Всесвітній день біженців;
  • 21 червня – День літнього сонцестояння; Міжнародний день скейтбордингу;
  • 22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни;
  • 23 червня – День державної служби України; День державної служби ООН; Міжнародний Олімпійський день;
  • 24 червня – Різдво Іоана Предтечі, Хрестителя Господнього;
  • 25 червня – День дружби та єднання слов’ян; День митника України; Міжнародний день моряка;
  • 26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією; Міжнародний день на підтримку жертв тортур;
  • 27 червня – Міжнародний день рибальства; 
  • 28 червня – День Конституції України; День винахідника і раціоналізатора;
  • 29 червня – День молодіжних і дитячих громадських організацій України;
  • 30 червня – Міжнародний день астероїда.

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Теги: свята свято календар соціум

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