У серпні у більш ніж півтори тисячі українців виявили туберкульоз

За місяць в Україні зареєстровано 1 622 випадки хвороби

У серпні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 622 випадки туберкульозу. Про це інформує Центр громадського здоров’я України в Facebook.

Серед виявлених випадків:

1 228 нових випадків захворювання;

279 пацієнтів із рецидивом;

25 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

69 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;

21 інший випадок;

не було пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.

Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалося понад 12,9 тис. осіб.

Туберкульоз виліковний, а лікування протитуберкульозними препаратами в Україні абсолютно безоплатне, зазначають у Центрі громадського здоров’я.

«Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. Піклуйтеся про своє здоров’я, регулярно робіть профілактичні огляди та вчасно вакцинуйте дітей», – йдеться в повідомленні.

Туберкульоз зазвичай вражає легені, рідше зачіпаючи інші органи та системи. Збудник передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та чханні хворого. Найчастіше після інфікування мікобактеріями захворювання протікає у безсимптомній, прихованій формі, але приблизно один із десяти випадків прихованої інфекції врешті переходить в активну форму.

Нагадаємо, на Одещині хворих на туберкульоз лікуватимуть за допомогою смарт-боксів через інтернет.

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