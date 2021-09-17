У серпні у більш ніж півтори тисячі українців виявили туберкульоз
За місяць в Україні зареєстровано 1 622 випадки хвороби
У серпні 2021 року в Україні офіційно зареєстровано 1 622 випадки туберкульозу. Про це інформує Центр громадського здоров’я України в Facebook.
Серед виявлених випадків:
- 1 228 нових випадків захворювання;
- 279 пацієнтів із рецидивом;
- 25 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 69 пацієнтів, які розпочали повторне лікування після невдалого;
- 21 інший випадок;
- не було пацієнтів з невідомою історією попереднього лікування.
Загалом у серпні 2021 року від туберкульозу лікувалося понад 12,9 тис. осіб.
Туберкульоз виліковний, а лікування протитуберкульозними препаратами в Україні абсолютно безоплатне, зазначають у Центрі громадського здоров’я.
«Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати амбулаторно й не боятися ускладнень. Піклуйтеся про своє здоров’я, регулярно робіть профілактичні огляди та вчасно вакцинуйте дітей», – йдеться в повідомленні.
Туберкульоз зазвичай вражає легені, рідше зачіпаючи інші органи та системи. Збудник передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, кашлі та чханні хворого. Найчастіше після інфікування мікобактеріями захворювання протікає у безсимптомній, прихованій формі, але приблизно один із десяти випадків прихованої інфекції врешті переходить в активну форму.
Нагадаємо, на Одещині хворих на туберкульоз лікуватимуть за допомогою смарт-боксів через інтернет.