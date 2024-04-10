На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)

За 30 000 доларів США підозрювані обіцяли вирішити питання з нерухомістю

Міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368, КК України ). Про це повідомляє Офіс Головного прокурора України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу фото Офіс Головного прокурора України, Facebook

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США фото Офіс Головного прокурора України, Facebook

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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