Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)
Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України
фото Офіс Головного прокурора України, Facebook

За 30 000 доларів США підозрювані обіцяли вирішити питання з нерухомістю

Міському голові та секретарю однієї з міських рад Дніпропетровщини повідомлено про підозру  в одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368, КК України ). Про це повідомляє Офіс Головного прокурора України. 

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу
фото Офіс Головного прокурора України, Facebook

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США. За ці кошти вони обіцяли сприяти вирішенню питання про передачу в довгострокову оренду об’єкта незавершеного будівництва площею 4500 кв м з можливістю подальшого оформлення права власності на цю будівлю.

За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США
За даними слідства, підозрювані вимагали та одержали від суб’єкта господарювання 30 000 доларів США
фото Офіс Головного прокурора України, Facebook

Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Рагіше повідомлялося, Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили на корупції двох депутатів Сумської облради. Посадовці пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру.

Читайте також: Завдав Києву збитків на понад 1,4 млн грн: столичний чиновник піде під суд

За $100 тис. фігуранти хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови.

На Тернопільщині правоохоронці затримали депутата облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених бійців Сил оборони.  Зазначається, що посадовець обіймає посаду голови постійної комісії з питань бюджету.

Читайте також: Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

Теги: хабар Дніпропетровщина чиновник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
4 квiтня, 18:04
У серпні 2022 року Олег Гладковський планував виїхати з України, але прикордонники заборонили
«У вас Свинарчук катається!» Як партнер Порошенка став «непридатним» і їздив за кордон Розслідування
29 березня, 10:45
Ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини
Ворог атакував обʼєкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини
29 березня, 01:13
На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям
На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям
20 березня, 17:21
На Київщині працюють сили ППО
На Київщині працюють сили ППО
15 березня, 02:10
У США прокоментували ситуацію навколо ядерної зброї
Відновлення ядерних випробувань: США твердо окреслили свою позицію
14 березня, 18:07
Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч
Атака на Україну, у Росії розбився гелікоптер Мі-8: головне за ніч
14 березня, 07:10
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
У Білгородській області росіяни скаржаться на атаку дронів: спалахнула пожежа
14 березня, 04:20
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
13 березня, 06:10

Суспільство

На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)
На Дніпропетровщині мер та секретар міськради «погоріли» на хабарі (фото)
Синод Московської церкви обрав єпископом намісника незаконного храму-МАФу
Синод Московської церкви обрав єпископом намісника незаконного храму-МАФу
Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ
Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ
Суд конфіскував майно колишнього кримського митрополита Лазаря
Суд конфіскував майно колишнього кримського митрополита Лазаря
«Депортації не буде»: нардепка пояснила норму про обмеження консульських послуг за кордоном
«Депортації не буде»: нардепка пояснила норму про обмеження консульських послуг за кордоном
IKEA вивчає можливість повернення в Україну: коли чекати відкриття
IKEA вивчає можливість повернення в Україну: коли чекати відкриття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Законопроєкт про мобілізацію. За що проголосував Комітет з питань національної безпеки та оборони?
54K
До якого завершення війни схилятимуть Україну?
18K
«Золоті горішки» Авакова. Ексміністр МВС став власником бізнесу на Закарпатті
16K
У ДБР звільнили заступника керівника головного слідчого управління. Через справу Гринкевичів?
7481
Представник Путіна звинуватив Казахстан у затопленні регіонів Росії
6299
Кремль звинуватив у теракті під Москвою нафтову компанію, де працював син Байдена

Новини

Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Сьогодні, 15:04
Металурги пропонують «Укрзалізниці» продавати металобрухт окремим рішенням Кабміну
Сьогодні, 12:54
Водоканал викинув із тендеру дешевшу фірму, бо не зміг почитати її документи
Сьогодні, 11:09
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Сьогодні, 08:06
Остаточний варіант мобілізаційного законопроєкту, вибух в Одесі: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 10 квітня
Сьогодні, 04:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua