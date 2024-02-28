Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців

У чат-бот можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу

Міністерство внутрішніх справ пропонує українцям долучитися до покращення роботи Сервісних центрів та закликало повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах на гарячу лінію або в чатбот. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції. Зокрема, можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв.

«Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів», – зазначив міністр.

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Міністр також закликав повідомляти у чат-бот та гарячу лінію у разі, якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги. «Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів», – додав Клименко.

Раніше повідомлялося, що посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України. Також до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця-військового.