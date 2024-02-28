Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців
фото ілюстративне

У чат-бот можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу

Міністерство внутрішніх справ пропонує українцям долучитися до покращення роботи Сервісних центрів та закликало повідомляти про випадки корупції у сервісних центрах на гарячу лінію або в чатбот. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Усі повідомлення перевірятимуть оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції.  Зокрема, можна повідомити у разі вимагання хабара за іспит, за місце в електронній черзі, за державну послугу або про будь-який інший корупційний прояв. 

«Реформа Сервісних центрів МВС триває. Нам важливо реалізувати її повністю. Тому пропонуємо громадянам долучитися до покращення роботи Сервісних центрів», – зазначив міністр. 

Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців фото 1

Міністр також закликав повідомляти у чат-бот та гарячу лінію у разі, якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги. «Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів», – додав Клименко.

Раніше повідомлялося, що посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України. Також до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця-військового.

Теги: МВС хабар реформа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відповідно до опитування, бізнес-спільнота вважає, що Уряд має імплементувати реальну та ефективну судову реформу
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
26 лютого, 13:59
Правоохоронці виявили у ексголови Чернігівської обласної ВЛК $1 млн
Ексочільник Чернігівської ВЛК, у якого знайдено $1 млн, судиться за підвищення пенсії
23 лютого, 10:27
Залишити територію Гази можна за хабар для єгиптян
Новий «бізнес» на кордоні Сектора Гази: видання EUobserver розповіло подробиці
22 лютого, 14:39
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину
Правоохоронці викрили на хабарі заступника голови Запорізької облради
19 лютого, 20:15
Керівник Апарату Верховної Ради України Вячеслав Штучний
Хто у парламенті заробляє у 10 разів більше за президента Зеленського. Названо чиновника
19 лютого, 15:52
До травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам
«Яєць по 17 гривень» більше не буде. Міноборони змінює систему закупівель
15 лютого, 09:57
Наразі тривають роботи з розчищення проїжджої частини
Сильні опади на Закарпатті спричинили зсув ґрунту
6 лютого, 15:04
Рік тому в Німеччині вже проводилися страйки профспілок в аеропортах
Страйки паралізували роботу аеропортів у Німеччині
1 лютого, 12:42
Страйкарі збираються провести величезну акцію протесту у центрі столиці Фінляндії
Не працює вся країна: у Фінляндії розпочався масштабний страйк проти рішень влади
1 лютого, 10:10

Суспільство

Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців
Хабарі у сервісних центрах: МВС звернулося до українців
Перший в історії ЗСУ молодший лейтенант, який був командиром батальйону. Згадаймо Олега Куцина
Перший в історії ЗСУ молодший лейтенант, який був командиром батальйону. Згадаймо Олега Куцина
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
Польща затримала українського журналіста
Польща затримала українського журналіста
Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста
Чи можуть одночасно мобілізувати батька та сина: роз’яснення юриста
Бронювання від мобілізації за гроші? Експерт оцінив наслідки
Бронювання від мобілізації за гроші? Експерт оцінив наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
19K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
19K
Одна із федеральних земель Німеччини вигадала, яку роботу дати лінивим біженцям
11K
Московська церква в Україні просить молитися за митрополита, який підтримував агресію
8112
Санкції змушують Кремль йти на принизливий крок
6293
Помер останній глава радянського уряду

Новини

Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Сьогодні, 06:30
День штурманської служби авіації ЗСУ. Які свята відзначаємо 28 лютого
Сьогодні, 00:00
Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Вчора, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Вчора, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Вчора, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua