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На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям
фото: пресслужба СБУ

Посадовець обіймає посаду голови постійної комісії з питань бюджету

На Тернопільщині правоохоронці затримали депутата облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених бійців Сил оборони. Про це повідомляє пресслужбу СБУ та НАБУ.

На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям фото 1

Зазначається, що посадовець обіймає посаду голови постійної комісії з питань бюджету.

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

На Тернопільщині депутат облради вимагав хабарі за виділення допомоги пораненим бійцям фото 2

Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність депутата та затримали його «на гарячому» під час отримання ним нової суми хабаря.

«У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми», – резюмували в СБУ.

Раніше повідомлялося, що на Буковині лікарка присвоювала ухилянтам групу інвалідності за 175 тис. хабара.

На Хмельниччині лікар вимагав у хворого військового хабар.

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Теги: СБУ хабар Тернопільщина

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