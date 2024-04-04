Головна Новини
search button user button menu button

На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами

Ірина Міллер
glavcom.ua
На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки
фото Національна поліція в Житомирській області

Чиновник зі спільниками «продавали» довідки про непридатність до служби у ЗСУ. Вартість «послуги» коливалася від 3 до 5 тисяч доларів.

На Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати «потрібний» висновок про непридатність до служби. Лікаря та ще двох його спільників затримали правоохоронці під час отримання чергового траншу. Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Житомирській області.

Зазначається, що спільниками голови ВЛК були двоє цивільних віком 55 та 65 років, які підшукували серед пацієнтів-військових, направлених для проходження комісії, зацікавлених в отриманні статусу непридатності до служби або ж групи інвалідності. Сприяли та надавали фальсифіковані довідки лікарі низки клінік в Житомирській, Вінницькій областях та місті Києві.

спільниками голови ВЛК були двоє цивільних віком 55 та 65 років, які підшукували клієнтів серед пацієнтів-військових
спільниками голови ВЛК були двоє цивільних віком 55 та 65 років, які підшукували клієнтів серед пацієнтів-військових
фото Національна поліція в Житомирській області

Посередники обіцяли «вирішити» такі питання за винагороду, їх вартість коливалася від 3 до 5 тисяч доларів залежно від реальних травм, поранень та захворювань клієнта, а також «бажаного результату». 

3 квітня військового медика затримали разом зі спільниками під час отримання хабаря. Черговий транш у розмірі 900 доларів вилучили.

«Того ж дня слідчі поліції області провели дев’ять обшуків в службових кабінетах, за місцями проживання та в автомобілях фігурантів. Поліцейські виявили та вилучили майже 20 тисяч доларів і 40 тисяч гривень, банківські картки, медичну документацію, чорнові записи, мобільні телефони, флеш-накопочувачі, жорсткі диски, автівки», – повідомили у поліції. 

Поліцейські задокументували ще ряд фактів отримання хабарів фігурантами.

Читайте також: 70 млн на елітне майно – розслідування про голову Антимонопольного комітету

Слідчі оголосили лікарю підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Спільникам додатково інкриміновано пособництво (ч. 5 ст. 27 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Одночасно вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нині триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

Фігурантам може загрожувати від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Читайте також: Попалися «на гарячому». Депутати Сумської облради погоріли на хабарі керівництву міста

Раніше на Тернопільщині правоохоронці затримали депутата облради, який вимагав «відкати» за виділення матеріальної допомоги для поранених бійців Сил оборони. Про це повідомляє пресслужбу СБУ та НАБУ.

Зазначається, що посадовець обіймає посаду голови постійної комісії з питань бюджету.

За даними слідства, посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.

На Хмельниччині лікар також вимагав у хворого військового хабар і поплатився.

Теги: мобілізація Житомирщина послуги хабар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку
Чи блокуватимуть ухилянтам рахунки? Парламентський комітет ухвалив рішення
12 березня, 15:51
Відстрочку від мобілізації планують надати всім аспірантам, незалежно від форми навчання
Закон про мобілізацію: Арахамія розповів, які спірні питання врегулюють
10 березня, 18:31
Як повідомлялося, законопроєкт про мобілізацію може бути прийнятий Верховною Радою України до кінця березня
Комітет Ради розглянув понад третину правок мобілізаційного законопроєкту
19 березня, 19:00
Придатними до військової служби визначаються чоловіки, в яких діагностували легку форму глаукоми, короткозорість чи далекозорість
Які хвороби ока звільняють від мобілізації: перелік
20 березня, 17:44
Усі чоловіки, наприклад, у Маріуполі від 18 до 30 років підпадають під призов, бо жодний з них не служив у російській армії
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
18 березня, 10:02
Мета аудиту Сил оборони – з’ясувати скільки осіб, які є мобілізованими, за два роки так і не побували на передовій
Служать по кабінетах. Нардеп-«слуга» назвав несподівану цифру мобілізованих, які не були на фронті
25 березня, 17:38
Якщо депутати наполягатимуть на всіх правках, розгляд законопроєкту може зайняти декілька тижнів
Стефанчук назвав терміни розгляду законопроєкту про мобілізацію
29 березня, 17:20
Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
2 квiтня, 21:25
Американські аналітики пояснили, як зниження призовного віку допоможе ЗСУ
Американські аналітики пояснили, як зниження призовного віку допоможе ЗСУ
Вчора, 09:07

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
15K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
14K
Чехія порахувала, скільки грошей приносять українські біженці до скарбниці
9678
Китай призвів до глобального надлишку сонячних панелей
7110
«Я краще житиму під обстрілами…» Чому біженці повертаються в Україну
6175
Сповідь Народного артиста

Новини

На Житомирщині затримали голову обласної ВЛК, який «торгував» діагнозами
Сьогодні, 18:04
Росіяни залишили військові частини в Рязані майже без ППО, – партизани
Сьогодні, 17:46
Потап спробував виправдатися за «російське ретро» в Німеччині: вийшло не дуже
Сьогодні, 17:05
«Сталевий фронт» Ахметова надав засоби РЕБ для евакуації людей з-під Авдіївки
Сьогодні, 15:27
У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua