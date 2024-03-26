Попалися «на гарячому». Депутати Сумської облради погоріли на хабарі керівництву міста

Зловмисники хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника

Депутатів обласної ради затримали під час передачі першої частини хабаря у розмірі $50 тис

Співробітники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро викрили на корупції двох депутатів Сумської облради. Посадовці пропонували хабар керівництву військової адміністрації обласного центру, йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

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За $100 тис. фігуранти хотіли «пролобіювати» об’єднання декількох місцевих медзакладів в одну лікарню і погодити кандидатуру її очільника. У такий спосіб фігуранти планували встановити «контроль» за розподілом бюджетного фінансування новоствореної медустанови.

фото: СБУ

Крім того, після реорганізації вони пропонували керівництву міста регулярні «відсотки» від обсягу держфінансування для нової лікарні. Правоохоронці затримали обох депутатів облради «на гарячому» під час передачі ними першої частини неправомірної вигоди у розмірі $50 тис.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, правоохоронці викрили міжнародну банду наркоторговців серед країн Євросоюзу. Для затримання їх довелося фізично «заманити» в Україну, повідомила Служба безпеки України. Як встановило розслідування, лідерами угруповання виявилися троє мешканців Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС. Згодом вони організували наркотрафік і залучили спільників для його реалізації.

Як раніше повідомлялося, Служба безпеки запобігла російській диверсії на стратегічно важливому об’єкті «Укрзалізниці». У результаті спецоперації у Полтавській області «на гарячому» затримано двох агентів ФСБ. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.