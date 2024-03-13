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Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Війська РФ просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

ЗСУ продовжують утримувати позиції у західній частині Іванівського 

Російські загарбники нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута) і на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

Позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 12 березня, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська трохи просунулися в районі Сіньківки (на північний схід від Куп'янська) і що російські війська відкинули українські війська на 200 метрів тому в лісовій зоні на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Позиційні бої тривали на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки; на захід від Кремінної в районі Тернів; на південний захід від Кремінної в районі Григорівки; на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на південний захід від Бахмута. Відео з геолокацією, опубліковане 12 березня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Позиційні бої тривали на захід від Бахмута в районі на схід від Часового Яру та в Іванівському; на південний захід від Бахмута в районі Кліщівки, Андріївки, Ступочок (ймовірно, маються на увазі бойові зіткнення, що відбуваються в напрямку Ступочок), Південного та Північного.

Відео з геолокацією, опубліковане 11 березня, показало, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Невельського (на південний захід від Авдіївки),

Відео з геолокацією, опубліковане 12 березня, також вказує на те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Первомайського (на південний захід від Авдіївки),

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів, Семенівки та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки в районі Орлівки та Тоненького; на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Нещодавно російські війська трохи просунулися на захід та південний захід від Донецька. Відео з геолокацією, опубліковане 11 березня, показує, що російські війська нещодавно домоглися обмеженого просування вздовж шосе Н-15, яке проходить на південь від Мар'їнки (на захід від Донецька).

Відео з геолокацією, опубліковане 12 березня, показує, що російські війська також нещодавно просунулися на північно-східну околицю Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що українські війська проводять ротацію на Таврійському напрямку (Авдіївка через захід Запорізької області).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки; на південний захід від Донецька в районі Побєди та Новомихайлівки.

Позиційні бої тривали в районі кордону Донецької та Запорізької областей 11 березня, і український військовий чиновник нещодавно заявив, що російські війська відновили атаки на цій лінії фронту.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки та на південний схід від Великої Новосілки поблизу Шевченка.

11 березня Лиховій заявив, що російські війська нещодавно відновили піхотні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей і наразі зосереджуються на Старомайорському та Урожайному (на південь від Великої Новосілки).

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту 12 березня не було.

Позиційні бої тривали біля Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

Позиційні бої тривали на лівому березі Херсонської області біля Кринків, але підтверджених змін на лінії фронту 12 березня не було.

Раніше повідомлялося, що Чехія отримала попередню згоду на купівлю додаткових 200 тис снарядів на додаток до обов’язкової закупівлі 300 тис артилерійських боєприпасів для України. 

До слова, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила сьогодні про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Теги: окупанти Адміністрація Президента ЗСУ Чехія чиновник Авдіївка

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