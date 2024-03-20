Завдав Києву збитків на понад 1,4 млн грн: столичний чиновник піде під суд

З метою відшкодування збитків прокурором в інтересах територіальної громади заявлено цивільний позов

У Києві заступник директора комунального підприємства «Інженерний центр» відповість у суді за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів у розмірі 1,4 млн грн при реконструкції сходів та бруківки на Подолі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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«Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно заступника директора КП «Інженерний центр» за обвинуваченням у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального Кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підприємство уклало з приватним підприємством договір на виконання будівельних робіт з реконструкції сходів від провулка Десятинного до вулиці Гончарної, а також благоустрою пішохідної алеї Андріївського узвозу.

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Обвинувачений, достовірно знаючи, що вартість гранітної бруківки, яку використали під час цих робіт, завищена, підписав акти виконаних будівельних робіт.

Відповідно до висновків товарознавчої та економічної експертиз територіальній громаді завдано збитків на понад 1,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що київський депутат Олег Костюшко, у власності якого перебуває 19 земельних ділянок, задекларував колекцію із 34 самоварів.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ексначальник столичного метро Віктор Брагінський відсторонений від виконання своїх обовʼязків. У четвер ввечері Bihus info випустив розслідування про розкрадання у столичному метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину.

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Наступного дня, 15 березня, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Згодом стало відомо, що КП «Київський метрополітен» під керівництвом Віктора Брагінського віддав підряд на капітальний ремонт «червоної гілки» столичного метро вартістю 1,5 млрд грн компанії, оформленій на родичку бізнес-партнера Брагінського. Жінка викладає класичну хореографію в академії танцю.