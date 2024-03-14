Відновлення ядерних випробувань: США твердо окреслили свою позицію

Френк Роуз: угоди про контроль над ядерною зброєю з Росією та Китаєм недосяжні

У США не бачать необхідності відновлення ядерних випробувань, заявив перший заступник керівника Nuclear Regulatory Commission (Національного управління ядерної безпеки) при Міністерстві енергетики країни Френк Роуз, виступаючи в аналітичному центрі Брукінського інституту. Трансляція виступу відбувалась на YouTube.

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За словами Роуза, таких планів Вашингтон зараз не має. При цьому чиновник уточнив, що згідно із законодавством фахівці зобов'язані підтримувати готовність до їх проведення, якщо таке доручення надійде від президента.

«Згідно з американськими законами, ми зобов'язані підтримувати готовність до проведення ядерних випробувань на випадок, якщо президент дасть нам таку вказівку, проте Національне управління ядерної безпеки вважає, що з урахуванням наших інвестицій в управління ядерним арсеналом нам не потрібно повертатися до випробувань», – сказав він. вашингтонському Інституті Брукінгса. «Хочу ясно дати зрозуміти: Сполучені Штати, незважаючи на те, що говорить Росія, не мають планів відновлювати ядерні випробування», – пояснив Роуз.

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Досягнення нових угод про контроль над озброєннями з Росією та Китаєм найближчим часом неможливе, заявив перший заступник глави національного управління з ядерної безпеки США Френк Роуз.

«Незважаючи на те, що великі угоди про контроль над озброєннями між Росією і Китаєм, швидше за все, не будуть укладені в найближчому майбутньому, я впевнений, що контроль над озброєннями дійсно має майбутнє», – сказав Роуз.

Перший заступник Національного управління ядерної безпеки США Френк Роуз висловився щодо відновлення ядерних випробувань

Він зазначив, що надалі до угоди про контроль додадуться «нові гравці, нові технології та нові експерти». Роуз закликав владу США приготуватися до такого моменту.

Наприкінці лютого 2024 року влада Китаю виступила з ініціативою укласти договір з усіма ядерними країнами про незастосування цього типу зброї першими. Глава департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сунь Сяобо заявив, що ситуація у сфері міжнародної стратегічної безпеки стикається з новими викликами, а ядерні країни, порушуючи та залишаючи договори, завдають серйозної шкоди стабільності. Він зазначив, що Конференції з роззброєння повинна визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози ядерної зброї.