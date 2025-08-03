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За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів
Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області
фото: dtek.com

Найбільших руйнувань зазнала енергетична інфраструктура Донеччини

За день енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 109 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 210 тис. родин. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області. Знову зі світлом 180 тисяч родин регіону», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За день ремонтні бригади повернули світло 32 тисячам родинам у 80 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

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Теги: ДТЕК інфраструктура обстріл війна енергетика електроенергія

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