За добу ДТЕК повернув світло 210 тис. домогосподарств після обстрілів

Найбільших руйнувань зазнала енергетична інфраструктура Донеччини

За день енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 109 населених пунктів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням понад 210 тис. родин. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Протягом доби енергетики ДТЕК повернули електропостачання до 29 населених пунктів області. Знову зі світлом 180 тисяч родин регіону», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За день ремонтні бригади повернули світло 32 тисячам родинам у 80 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.