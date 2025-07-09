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Єдиний міністр засекретив імена своїх радників, але розказав, скільки він їм платить

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Єдиний міністр засекретив імена своїх радників, але розказав, скільки він їм платить
Пул радників міністра Галущенка складається з 10 осіб
фото: Герман Галущенко/Facebook

Міністр енергетики має трьох штатних радників, які отримують кошти з бюджету

Міністр енергетики Герман Галущенко відкрив інформацію про заробітки своїх штатних радників. При цьому високопосадовець навідріз відмовився повідомити, хто ці люди. Про це йдеться у відповіді державного секретаря міністерства Сергія Суярка на запит «Главкома».

На початок липня 2025 року пул радників міністра Галущенка складався з 10 осіб: трьох штатних і семи позаштатних.

Крім цього, починаючи з 2021 року, заробітна плата разом із доплатами штатних радників міністра енергетики склала 2,86 млн грн. Зокрема, у 2021 році – 38,3 тис. грн, 2022 році – 197,5 тис. грн, 2023 році – 997 тис. грн, 2024 році – 1,12 млн грн, за шість місяців 2025 року – 505 тис. грн

Водночас Міністерство енергетики відмовилося розкривати біографічні відомості штатних та позаштатних радників Германа Галущенка, посилаючись на те, що ця інформація винятково для службового користування.

На думку держсекретаря Міненергетики Сергія Суярка, інформація, яку запитував «Главком», «становить високий інтерес з боку колаборантів, ворожих спецслужб та військових, які використовуючи подібні категорії інформації формують стратегію завдання ударів по цивільному населенню та об’єктах».

Єдиний міністр засекретив імена своїх радників, але розказав, скільки він їм платить фото 1
Єдиний міністр засекретив імена своїх радників, але розказав, скільки він їм платить фото 2
Єдиний міністр засекретив імена своїх радників, але розказав, скільки він їм платить фото 3

«Ворог, володіючи інформацією про біографічні відомості штатних та позаштатних радників Міністерства енергетики України, може здійснювати вплив на прийняття відповідних рішень та отримувати інформацію щодо об’єктів енергетичної інфраструктури, таким чином, матиме змогу для вчинення воєнних злочинів щодо руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури, що очевидно спрямовано на порушення роботи інших об’єктів критичної та цивільної інфраструктури (лікарень, харчових та промислових закладів) становить потенційну і реальну загрозу життю та здоров’ю цивільного населення та стане причиною істотного зниження рівня економічного життя з метою подальшого розповсюдження ворожої пропагандистської інформації про необхідність зупинення опору вторгненню», – йдеться у відповіді Міністерства енергетики на запит «Главкома».

Раніше Міністерство енергетики відмовило «Главкому» надати будь-яку інформацію про штатних і позаштатних радників міністра Германа Галущенка, у тому числі їхні зарплати та інші доплати за рахунок бюджету. Також не змінилася позиція Міненергетики після скарги редакції до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як повідомляв «Главком», прем’єр-міністр України Денис Шмигаль має 18 радників: дев’ять штатних і стільки ж працюють на громадських засадах.

У міністра освіти і науки Оксена Лісового налічується 30 радників, переважна більшість з яких працює на громадських засадах.

Крім цього, віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності України Олексій Чернишов користується послугами п’яти штатних радників.

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має двох позаштатних радників: Миколая Сєргу та Дениса Коляду.

Колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра, ексзаступник голови Верховної Ради, ексміністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, 88-річний генерал внутрішньої служби Василь Дурдинець досі працює штатним радником очільника МВС і отримує зарплатню.

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Теги: бюджет Міненерго війна гроші радник Герман Галущенко

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