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Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України
фото: Офіс президента

Звання отримали командири військових частин та батальйонів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» трьом військовим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Так, звання Героя отримав Шевчук Микола Васильович, командир батальйону спеціального призначення «Донбас».

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 1
скриншот: president.gov.ua

Героєм України став також полковник Мироненко Олег Миколайович, командир військової частини Національної гвардії України.

Олег Мироненко брав участь в АТО на сході України. У 2015 році тоді ще капітан Мироненко обіймав посаду першого заступника командира першого батальйону – начальника штабу восьмого полку оперативного призначення імені Івана Богуна, також відомий як Калинівський. У 2019 році командував батальйонно-тактичною групою МВС, яка налічує понад три сотні військовослужбовців та працівників системи МВС.

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 2
скриншот: president.gov.ua

Також підполковнику Онопрійчу Роману Олександровичу, начальнику сектору Управління Служби безпеки України в Херсонській області, присвоєно звання Героя.

Президент присвоїв трьом воїнам звання Герой України фото 3
скриншот: president.gov.ua

Раніше президент України Володимир Зеленський присвоїв полеглому пілоту Дмитру Фішеру звання Герой України, молодшому сержанту Віталію Карвацькому та солдату Олегу Яровому.

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Теги: Герой України військові війна

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