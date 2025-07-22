ДТЕК набирає студентів на дуальне навчання з подальшою роботою в енергетиці

Проєкт поєднує теоретичне навчання з практикою на підприємствах, що дозволяє студентам здобувати реальні навички

У ДТЕК пропонують студентам доєднатись до програми дуального навчання

Компанія ДТЕК набирає студентів на дуальну форму навчання в операторах системи розподілу, де вони можуть поєднувати навчання з роботою в енергетиці. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У першому півріччі 2025 року до проєкту дуальної освіти в операторах системи розподілу ДТЕК Мережі долучилися ще 13 студентів, і загальна кількість учасників сягнула 428 осіб. В серпні набір студентів на дуальну форму навчання продовжується. Подати заявки на участь в проєкті дуальної освіти можна у куратора групи у навчальному закладі. Такі ініціативи – це не лише можливість для молоді побачити перспективи в енергетиці, а й реальний шанс стати частиною її майбутнього вже сьогодні», – йдеться в ньому.

Зазначається, що проєкт поєднує теоретичне навчання з практикою на підприємствах, що дозволяє студентам здобувати реальні навички, а компанії – формувати кадровий резерв та залучати молодих спеціалістів.

Зокрема, наразі ДТЕК «Мережі» співпрацює з 27 навчальними закладами у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях – 13 університетами та 14 коледжами.

«Ми бачимо, як дуальна освіта змінює підхід до підготовки фахівців. Молодь отримує практичні навички, знайомиться з сучасним обладнанням і технологіями, а ми – мотивованих працівників, які вже знають специфіку роботи. Це інвестиція в майбутнє енергетики України», – зазначила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК «Мережі».