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ДТЕК відзвітував про суму інвестицій у підготовку до наступної зими

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК відзвітував про суму інвестицій у підготовку до наступної зими

За пів року ДТЕК витратив 7 млрд грн на підготовку до наступного опалювального сезону

З початку року компанія ДТЕК інвестувала майже 7 млрд гривень в підготовку до наступного опалювального сезону. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що компанія продовжує безперервну ремонтну кампанію на теплоелектростанціях. Зокрема, за півроку на ці роботи було спрямовано вже близько 4 млрд грн – більше, ніж за весь 2024 рік. «Це дозволяє готувати генеруючі потужності до зими та підтримувати надійність енергосистеми», – підкреслили в ДТЕК.

Водночас триває посилена підготовка українських шахт. Власні інвестиції компанії у вуглевидобуток з початку року склали 2,9 млрд грн. Завдяки цьому за перше півріччя шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 7 нових вугільних лав, забезпечуючи теплову генерацією паливом.

Машинобудівні підприємства компанії також активно працюють для підтримки шахт. У першому півріччі 2025 року вони виготовили та відремонтували 1 707 одиниць гірничо-шахтного обладнання, серед яких – 4 нові прохідницькі комбайни, а також 1,2 мільйона запчастин і комплектуючих.

«Наші енергетики, ремонтники, шахтарі і машинобудівники продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати українців електрикою, особливо, в літні піки споживання, та закладаючи надійнішу основу для роботи теплової генерації впродовж наступного опалювального сезону. Бо електрика – це не лише світло, а основа життєстійкості країни», – наголосив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова спрямував 3,6 млрд грн – на відновлення ТЕС і 7,5 млрд грн – на підтримку українського вуглевидобутку.

Теги: інвестиції ДТЕК

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