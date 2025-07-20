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За дві доби ДТЕК повернув світло для понад 34 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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За дві доби ДТЕК повернув світло для понад 34 тис. родин, що були без електроенергії через обстріли

Ремонтні роботи велися на Донеччині Київщині Одещині

За дві дні енергетики ДТЕК відремонтували низку пошкоджень мереж та відновили електропостачання у 37 населених пунктах Київської, Одеської та Донецької областей, жителі яких були знеструмлені через обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що попри постійні ворожі атаки та активні бойові дії на Донеччині, енергетики ДТЕК протягом останніх двох днів змогли повернути світло жителям 14 населених пунктів регіону. Знову з електропостачанням – понад 27 тисяч родин місцевих мешканців. Також в ніч на 19 липня російські війська знов атакували Одещину та залишили без світла близько 1 тисячу домівок.

Енергетики ДТЕК відразу приступили до аварійно-відновлюваних робіт щойно отримали дозвіл рятувальників та військових. До кінця дня світло повернули в усі знеструмлені оселі. Водночас енергетики відновили світло для 6 тисяч родин у 22 населених пунктах Київської області, що напередодні постраждали від ворожих ударів.

Нагадаємо, минулого місяця енергетикам ДТЕК Ріната Ахметова вдалося відновити електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

Теги: електроенергія ДТЕК

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