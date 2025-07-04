Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва
Росія продовжує знищувати українську спортивну інфраструктуру

Влучання ірано-російського дрона вщент рознесло кабінети Федерації футзалу Києва та складські приміщення

Російські терористи знищили офіс Федерації футзалу Києва (ФФК) та склад і шоурум компанії Select. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Влучання ірано-російського дрона вщент рознесло кабінети ФФК та складські приміщення Select, в яких зберігався спортивний інвентар

«Допомагаймо Силам оборони України ліквідувати тих, хто щодня і щоночі вбиває мирне населення», – йдеться у заяві Асоціацію футзалу України.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.  

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники. 

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: війна дрон футзал обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через удар по території ТЦК постраждали прилеглі будівлі
Атака на будівлі ТЦК у Полтаві: оновлено дані щодо постраждалих
Сьогодні, 11:22
Максим Борщук воював понад два роки
Поліг в бою за Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Максима Борщука
Сьогодні, 09:00
Росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї
У травні Росія 888 раз використала хімічну зброю проти ЗСУ
27 червня, 16:39
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
22 червня, 08:52
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
Життя хлопцю, який мешкав в атакованій багатоповерхівці у Києві, врятував собака
18 червня, 20:44
Глушіння GPS-сигналу може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів
Польща фіксує перебої сигналів GPS над Балтійським морем: підозрює Росію
17 червня, 16:56
Зеленський звернувся до партнерів: Я прошу вас підтримати серйозне посилення санкцій проти РФ
Зеленський пояснив, як схилити Росію до миру
12 червня, 13:55
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
6 червня, 12:07
На фото можна побачити масштабне горіння, в небо здіймається густий чорний дим
В Енгельсі палає нафтобаза: ранкові фото
6 червня, 08:33

Новини

Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва
Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу U-18 на чемпіонат Європи
Визначився склад жіночої збірної України з баскетболу U-18 на чемпіонат Європи
Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому
Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому
Екснападник «Динамо» поскаржився на відсутність самоповаги в російському футболі
Екснападник «Динамо» поскаржився на відсутність самоповаги в російському футболі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
141K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
71K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
19K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
19K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua