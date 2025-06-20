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Нічна атака 17 червня: у Дарницькому районі триває ліквідація наслідків (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака 17 червня: у Дарницькому районі триває ліквідація наслідків (фото)
Будинок у Дарницькому районі столиці, що постраждав внаслідок обстрілу 17 червня
фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

Внаслідок обстрілу 17 червня було пошкоджено будинки на вулицях Олени Пчілки та Геннадія Афанасьєва

У Дарницькому районі столиці завершуються роботи з ліквідації наслідків нещодавньої ракетної атаки 17 червня. Про хід відновлення повідомив голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Олександр Ковтунов, інформує «Главком». 

Очільник району проінспектував пошкоджені будинки на вулицях Олени Пчілки та Геннадія Афанасьєва, поспілкувався з мешканцями та окреслив план подальших дій. За його словами, основні роботи вже виконано, залишилося відновити ще п’ять найбільш постраждалих квартир на вулиці Пчілки.

Рятувальники зачищають фасади від аварійних конструкцій
Рятувальники зачищають фасади від аварійних конструкцій
фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

«Рятувальники зачищають фасади від аварійних конструкцій. 20 червня плануємо завершити закриття пошкоджених вікон і перейдемо до повного відновлення житла», – зазначив Ковтунов. 

Вирва від вибуху ворожої ракети у Дарницькому районі столиці
Вирва від вибуху ворожої ракети у Дарницькому районі столиці
фото: Oleksandr Kovtunov/Facebook

Наразі йдеться про такі результати:

  • закрито 935 вікон – залишилося п'ять;
  • завершено поточний ремонт дахів на вул. Афанасьєва, 22 та 17/6;
  • демонтовано аварійні конструкції за допомогою автопідіймача та спецобладнання;
  • штаби надали допомогу вже понад 1000 мешканцям;
  • триває обробка заявок через «Дію» в межах програми «єВідновлення».

Голова РДА подякував усім, хто долучається до відновлення району та підтримує мешканців у складний час.

Нагадаємо, більше 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. 18 червня о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи.  Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення. 

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що одна з ракет, яка влучила у житловий будинок на столичних Нивках, містила касетні боєприпаси.  

До слова, посольство США через добу відреагувало на масований обстріл Києва. Воно назвало російську атаку «безглуздим нападом». За словами дипломатів, дії Росії суперечать заклику американського президента Дональда Трампа зупинити вбивства та покласти край війні. Тим часом президент Румунії Нікушор Дан передав до посольства України листа зі співчуттями через удар.

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Теги: Київ обстріл ракетна атака

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